МВФ понизил прогноз по росту ВВП США на 2019 год

Развязанная Вашингтоном торговая война с Китаем не пройдет бесследно для американской экономики. Как стало известно, Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по экономическому росту США на 2019 год на 0,2 процентного пункта - до 2,4%.

Такие цифры приводятся в докладе МВФ о перспективах мировой экономики World Economic Outlook (WEO). Согласно этому документу, переоценка связана с "вторичными эффектами от торговой напряженности между США и Китаем".

Как сообщалось ранее, фонд также ухудшил и прогноз роста глобальной экономики до 3% в 2019 году и до 3,4% в 2020 году (ранее МВФ ожидал роста мировой экономики на 3,3% и 3,6% соответственно).