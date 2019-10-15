На Урале задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей пять дней назад девушки

Обнаружено тело 27-летней жительницы Екатеринбурга, которую с 10 октября искали правоохранители и волонтеры. "Найдена, погибла", - значится в объявлении о розыске, опубликованном на странице отряда "Прорыв" в "ВКонтакте". Есть информация об аресте возможных подозреваемых по делу об ее гибели.

Напомним, на прошлой неделе в четверг после работы девушка отправилась на встречу с возможным покупателем своего автомобиля, и с тех пор перестала выходить на связь: дома так и не появилась, сотовый оказался отключен. Члены семьи обратились за помощью в полицию.

По факту исчезновения девушки Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство". Источник ТАСС в правоохранительных органах сегодня сообщил о задержании троих подозреваемых по этому делу.