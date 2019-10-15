Появились первые фото серийного кроссовера Denza от Mercedes-Benz

У немецкого концерна Daimler AG с 2010 года есть совместное предприятие с китайской корпорацией BYD. Фирма под названием Denza производит автомобили под собственной маркой. Сначала СП выпускало недорогие машины на агрегатах Mercedes-Benz, а затем стала производить компактные электромобили. В ближайшие месяцы гамму совместной фирмы расширят крупным кроссовером Denza X. Распространены первые снимки грядущей модели.

Denza X относится к категории среднеразмерных кроссоверов. Ее длина, ширина, высота составляют 4890, 1950 и 1725 мм соответственно, то есть по габаритам это аналог Mercedes-Benz GLE. Размер колесной базы Denza X - 2820 мм, напомним, что такая же величина базы у выпускаемого с 2018 года кроссовера BYD Tang - вполне возможно, Denza унифицирована с ним по ходовой части, но официальной информации об этом нет.

По экстерьеру серийная Denza X в общих чертах повторяет одноименный шоу-кар, показанный на международном автосалоне в Макао в июне нынешнего года.

Однако серийная машина, конечно, упрощена в деталях: вместо выдвижных ручек здесь обычные, под естественный хват, а передняя и задняя светотехника выполнена крупнее по площади. Дизайн новинки полностью разрабатывали специалисты Mercedes-Benz. Об этом будут напоминать шильдики "styled by Mercedes-Benz" на передних крыльях машины - они были у концепт-кара и перейдут к серийным экземплярам.

Фото: Пресс-служба Daimler AG.

Интерьер автомобиля пока не раскрывается, но появившиеся в китайских СМИ шпионские фото свидетельствуют, что в передней панели здесь будет огромный планшетный дисплей медийной системы.

Denza X планируют выпускать как в чисто электрической, так и в гибридной модификациях. Первая версия получит электромотор BYD-2018TZ-XS-A мощностью 245 л.с. (180 кВт), вторая - связку 2,0-литрового бензинового турбо BYD-487ZQB (192 л.с.) и двух синхронных электродвигателей на постоянных магнитах (передний - 150 л.с., задний - 245 л.с.). Трехмоторный кроссовер сможет разгоняться с места до 100 км/ч.

Для электрической версии Denza X заявлен запас хода 500 км по ездовому циклу NEDC (в реальности будет меньше).

Презентация нового китайско-германского кроссовера пройдет 22 ноября на автосалоне в Гуанчжоу. Там же раскроют интерьер и все подробности. Продажи автомобиля в Китае стартуют в 2020 году, планируются ли экспортные поставки - не уточняется.

Фото: Пресс-служба Daimler AG.

Фото: Пресс-служба Daimler AG.

Фото: Пресс-служба Daimler AG.