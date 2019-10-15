Посольство РФ: Россиянка Богачева сообщила, что находится на свободе

По данным посольства России в Белоруссии, гражданка РФ Анна Богачева, о задержании которой в Минске стало известно ранее, находится на свободе.

"Российская гражданка Анна Богачева, о "ситуации" с задержанием которой правоохранительными органами Беларуси проинформировал ряд СМИ, в разговоре с сотрудником консульской службы Посольства России в Республике Беларусь сообщила, что находится на свободе", сообщила российская дипломатическая миссия в Twitter.

Напомним, что по распространенной рядом источников информации, Богачева была задержана в Минске в минувшее воскресенье. Сообщалось, что задержание произошло по запросу США, которые ранее поместили российскую гражданку в санкционный список в связи с якобы имевшим место "вмешательством" в выборы США.