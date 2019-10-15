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Рубрика: Общество

Вылечат без подписи

Правила оказания медпомощи могут изменить
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(7990)
Врачам скорой медицинской помощи могут разрешить по согласованию со старшим врачом оказывать медпомощь без письменного согласия пациента. Об этом говорится в законопроекте, внесенном в Госдуму.

Сейчас, прежде чем врачи начнут оказывать больному помощь, он или его законный представитель должен дать информированное добровольное согласие (ИДС) на медицинское вмешательство. Решение человек должен принять на основании информации, предоставленной ему медработником, о целях, методах оказания медпомощи, возможных рисках, последствиях.

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"Любое действие медработника, оказывающего "скорую медицинскую помощь" пациенту, можно считать медицинским вмешательством (опрос, осмотр, манипуляция, инъекция), а значит, на любое такое действие необходимо получение ИДС", говорится в пояснительной записке к документу.

При этом закон допускает медицинское вмешательство без согласия человека или его представителя для устранения угрозы его жизни и если его состояние не позволяет выразить свою волю. Проблема в том, что законодательством четко не определено, какие случаи и состояния считать угрозой, а какие нет. Не описаны заболевания, патологические состояния, признаки, свидетельствующие об угрозе жизни. Кроме того, состояние больного может не быть угрозой для жизни в конкретную минуту, но неоказание помощи приведет к угрожающему жизни состоянию. Например, при задержке с оказанием неотложной медпомощи при гипертоническом кризе (угроза здоровью) возможно осложнение геморрагическим инсультом (угроза жизни) в течение нескольких минут.

В условиях оказания "скорой помощи" определить способность пациента понимать и осознавать значение своих действий бывает затруднительно. В связи с этим и предлагается дать врачам "скорой" больше полномочий. В случае принятия законопроекта у медработников появится возможность оказать помощь незамедлительно.

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