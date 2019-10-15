Путин объявил о миллиардных проектах с ОАЭ

Путин напомнил, что Суверенный фонд "Мубадала" стал одним из первых партнеров РФПИ. "Сегодня заключены новые сделки, речь идет о проектах на сумму порядка 1,4 млрд долларов", - объявил он. "Мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы инвесторы, в том числе из ОАЭ, чувствовали себя на нашем рынке комфортно", - заверил Путин.

"Новые возможности открываются в цифровых технологиях, телекоммуникации, логистике, транспорте, финансах, в банковском деле и, конечно, в области энергетики", - перечислил президент РФ. "Наши друзья в Эмиратах могут рассчитывать и на российское содействие в развитии атомной генерации. "Росатом" предлагает свои уникальные возможности, опыт, современные технологии", - отметил он.

Российский лидер приветствовал вхождение эмиратских друзей в акционерный капитал производителя автомобилей Aurus. Россия также может обеспечить потребность рынка ОАЭ в продовольствии: речь о поставках мяса и зерновых, уточнил он.