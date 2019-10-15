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Рубрика: Власть

Путин пригласил Эрдогана посетить Россию

Президенты России и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии и договорились о встрече в Москве. Тайип Эрдоган принял приглашение Владимира Путина посетить страну с рабочим визитом, сообщили в Кремле. Отмечается, что беседа прошла по инициативе Анкары.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Оба лидера констатировали сложность складывающейся на севере Сирии обстановки, где Турция начала военную операцию.

Фото: Минобороны РФ
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"Отмечена, в частности, необходимость предотвращения конфликтов между подразделениями турецкой армии и вооруженными силами сирийского правительства", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин при этом указал на осложнение гуманитарной ситуации в регионе, где проводят операцию турецкие военные.

"Глава государства считает также недопустимым, чтобы сложившейся ситуацией воспользовались члены террористических организаций, в том числе ИГИЛ (запрещена в РФ), которые охраняются сегодня курдскими вооруженными формированиями", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Президенты выразили намерение способствовать созыву Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве и подтвердили свою приверженность в конечном итоге обеспечению территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.

В конце беседы российский президент пригласил своего коллегу посетить Россию.

"Владимир Путин пригласил Тайипа Эрдогана посетить в ближайшие дни Россию с рабочим визитом, - подтвердили в пресс-службе Кремля. - Приглашение принято".

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