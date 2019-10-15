В начале октября в регионах ЦФО разгорелось сразу несколько скандалов, связанных с работой так называемой "похоронной мафии". В Брянской области полиция пресекла деятельность работников похоронного бюро, которые требовали деньги за выделение мест на кладбище для захоронения усопших. А в Костроме началась проверка по факту незаконного захоронения биологических отходов в могилах одиноких стариков.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, работники брянского муниципального унитарного специализированного предприятия по вопросам похоронного дела требовали с граждан плату за выделение мест под захоронение их близких, хотя в соответствии с действующим законодательством земля предоставляется бесплатно.

"По имеющейся информации, размер незаконно получаемых злоумышленниками сумм варьировался от 13 тысяч до 55 тысяч рублей", - рассказали в МВД.

На данный момент возбуждено уже шесть уголовных дел по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину"). Один из подозреваемых задержан. В ходе обысков у злоумышленников изъяты деньги, банковские карты и служебная документация.

Ранее аналогичное дело о происках "похоронной мафии" было возбуждено в Костроме. Под следствие попал бывший директор Заволжского кладбища, который торговал могильной землей. По данным СКР, чиновник облегчил счета костромичей как минимум на 195 тысяч рублей. Как выяснилось на следствии и в суде, на протяжении многих месяцев в Костроме действовала отлаженная коррупционная схема. За 30-50 тысяч рублей костромские кладбищенские дельцы предлагали местным жителям выбрать для себя и своих близких лучшие участки на погосте.

Чтобы их "застолбить", в некоторых секторах муниципальных кладбищ на улицах Костромской и Ярославской покупатели устанавливали бутафорские ограды и памятники. При этом деньги за резервирование земли представители "кладбищенской мафии" через кассу предприятия не проводили, никаких документов о выделении земли покупателям не выдавали.

Когда у костромичей, заблаговременно "занявших" землю на погосте, умерли родственники, они решили воспользоваться приобретением. Но от нового руководства кладбища получили решительный отказ, поскольку факт покупки земли нигде не был документально закреплен. Более того: действующее законодательство вообще не предусматривает продажу земли для захоронений. Участки под могилы должны предоставляться бесплатно.

Во время следствия пойманный за руку экс-директор кладбища успел возместить нанесенный потерпевшим материальный ущерб. За мошенничество с землей суд, с учетом "деятельного раскаяния", приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Не успели костромичи забыть о скандале с незаконной торговлей могилами, как вскоре разразился новый. Восьмого октября этого года прокуратура области начала проверку инцидента, связанного с тайным захоронением ампутированных человеческих конечностей в гробах одиноких стариков.

Как сообщила "РГ" начальник отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры области Юлия Калистова, поводом для назначения прокурорской проверки стали сообщения в СМИ.

В эфире центральных телеканалов появилась видеозапись, как в Костроме при захоронении тел одиноких стариков, скончавшихся в одном из домов-интернатов, сотрудники похоронной конторы тайно подкладывали в гробы пенсионеров биологические отходы.

За 30-50 тысяч рублей дельцы предлагали выбрать для себя и своих близких лучшие участки на кладбище

Для захоронения невостребованных родственниками тел усопших на кладбище на улице Магистральной выделили отдельный участок, который находится в неприглядном и совершенно не ухоженном состоянии. Именно на этой площадке, по утверждению бывших работников частного ритуального агентства, и происходили "двойные" захоронения.

- Прокуратура области организовала проверку информации, опубликованной в СМИ, о нарушениях при захоронении биологических отходов - ампутированных рук и ног. По итогам проверки будет дана юридическая оценка действиям уполномоченных лиц и организаций, при наличии оснований - приняты меры прокурорского реагирования. Результаты прокурорской проверки будут доведены до сведения общественности, - сообщила Юлия Калистова.

Ожидается, что на проверку обстоятельств ЧП у сотрудников надзорного ведомства уйдет около 30 дней.

По закону ампутированные во время операций органы должны захораниваться отдельно, с соблюдением особых санитарных требований. Как правило, медицинские учреждения самостоятельно утилизацией послеоперационных отходов не занимаются, а заключают договоры со специализированными организациями, имеющими лицензию на такую работу. Как получилось, что послеоперационные человеческие останки, за утилизацию которых больницы заплатили подрядчикам немалые деньги, ушли "не по адресу", предстоит разобраться надзорному ведомству.

Об этической стороне подобных "двойных захоронений" в прокуратуре пока не говорят. Но сам факт выглядит кощунственно. Ситуация осложняется тем, что это уже не первый случай, связанный с нарушением правил погребения человеческих останков на муниципальных кладбищах Костромы. В 2014 году посетители городских погостов пожаловались на то, что видят вблизи могил своих родных траншеи, в которых находятся ничем не прикрытые ампутированные человеческие органы. Полиция выяснила, что биологические отходы, среди которых находились послеоперационные останки, вывезли на кладбище по договору с одной из костромских больниц. Однако до наказания виновных дело почему-то не дошло, а шокирующая ситуация через некоторое время повторилась.

В августе 2016 года властям пришлось даже временно закрыть для посещений кладбище на улице Костромской, а на территорию погоста вызвать вооруженную охрану. В мэрии пояснили, что решение продиктовано заботой о безопасности жителей. Поводом введения экстренных мер стало нашествие медведей. Специалисты предположили, что семейство хищников вышло на погост в поисках пищи. В 2012 году медведи уже забредали на тот же погост. Прибывшие на место силовики обнаружили на несанкционированной свалке медицинского мусора возле кладбища не только человеческие конечности, но и хирургические перчатки, медицинские фартуки и другие оставшиеся после операций одноразовые предметы со следами крови. Прямо к этой свалке вели медвежьи тропы, протоптанные в камышах.

Чтобы поймать опасных зверей, костромским охотникам пришлось установить на кладбище дежурство. Выслеженного медведя-самца охотники сначала пытались прогнать при помощи собак и шумовых эффектов, но он на следующий день вернулся. Поэтому на окраине кладбища пришлось организовывать так называемую приваду - раскладывать медвежье лакомство, а потом стрелять на поражение. Свалку биологических отходов на кладбище вскоре ликвидировали, а землю присыпали хлоркой. По факту незаконного складирования послеоперационных отходов на погосте Следственный комитет проводил проверку, однако виновных в нарушении санитарных норм найти не удалось. Не потому ли шокирующие ситуации на погостах продолжают возникать с завидной регулярностью?