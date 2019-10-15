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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ставка в полтора миллиарда

В Воронеже ищут подрядчика на демонтаж недостроенной атомной станции
Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 231(7989)
Концерн "Росэнергоатом" ищет подрядчика, который полностью разберет корпус реактора и ряд вспомогательных зданий, построенных в свое время для Воронежской атомной станции теплоснабжения (ВАСТ). Документы опубликованы на портале госзакупок.
Фото: Игорь Филонов Объекты ВАСТ законсервированы почти 30 лет. Фото: Игорь Филонов
Объекты ВАСТ законсервированы почти 30 лет. Фото: Игорь Филонов

Стартовая (максимальная) стоимость работ установлена в размере 1,47 миллиарда рублей. Согласно техзаданию, нужно демонтировать реакторное отделение N 1, а также здание станции спецводоочистки и мастерских. После сноса предстоит разделить строительные отходы на фракции (щебень и металлолом) и передать их заказчику. Бытовой и офисный мусор, осадок из выгребных ям и материалы, загрязненные нефтепродуктами, придется сдать на сертифицированные полигоны ТКО.

Фото: iStock
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Заявки на участие принимают до 7 ноября. Итоги конкурса подведут 6 декабря. В апреле победитель должен будет провести всю подготовительную работу, а сам демонтаж начать в мае 2020-го и завершить к декабрю 2021-го.

Объекты ВАСТ законсервированы почти 30 лет. В последние годы собственник провел более 15 аукционов в надежде продать недвижимость по частям, но спросом она не пользуется.

Минувшим летом, как писала "РГ", атомщики принимали заявки на демонтаж второго реакторного отделения (начальная стоимость контракта превышает 29 миллионов рублей). Разрушить его должны были уже в этом году. Но аукцион, к которому приглашались субъекты малого и среднего бизнеса, не состоялся. Если найдутся желающие, в ноябре он пройдет повторно.

- В прошлый раз все заявки претендентов были отклонены. И это не удивительно - требования к подтверждающим документам по материально-техническим и кадровым ресурсам (учитывая запрет на привлечение субподрядчиков) окажутся непосильными для большинства специализированных компаний, - отметил директор по инжинирингу ФГИК "Размах" (входит в топ-100 крупнейших демонтажных компаний мира) Алексей Фунтов. - Подрядчиков, которые специализируются исключительно на демонтаже подобных объектов, в России нет. Крупные демонтажные компании с аналогичным опытом можно посчитать по пальцам. При этом в прошлом тендере принимала участие одна из ведущих демонтажных компаний РФ - и по требованиям все равно не прошла.

Хотя не исключено, что с момента прошлой закупки кто-либо из участников дополнительно подготовился к новому конкурсу, смог расширить штат и получить соответствующие документы. В этом случае на очередном тендере по реакторному отделению № 2 будет примерно тот же состав участников, предположил Фунтов.

Фото: iStock
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По планам "Росэнергоатома", на площадке Воронежской атомной станции теплоснабжения будут снесены все основные здания, которые строились для обслуживания реактора. Остатки имущества надлежит продать, после чего можно будет наконец расформировать филиал концерна, который управляет невезучим объектом.

Воронежскую атомную станцию теплоснабжения начали возводить на окраине города, в нескольких километрах от жилой застройки, в 1983 году по экспериментальному проекту, не имевшему аналогов в мире. Два ядерных реактора мощностью по 500 МВт каждый должны были нагревать теплоноситель - обычную воду - до 150 градусов. Предполагалось, что эта вода будет передаваться по трубам к домам, отапливая квартиры почти 200 тысяч человек. Таким образом, ВАСТ обслуживала бы почти четверть жилфонда. Аналогичные станции планировалось построить в Архангельске, Нижнем Новгороде, Подмосковье и на Дальнем Востоке.

Крест на проекте поставили чернобыльская авария, вызвавшая волну недоверия к "мирному атому", и гласность. Воронежские физики забили тревогу, заметив, что проектная документация изменяется на ходу. По мнению ученых, трубопровод высокого давления (его останки вдоль улицы Острогожской убрали сравнительно недавно) по соседству с жилыми домами мог представлять реальную угрозу. В 1990-м в Воронеже был проведен первый в России городской референдум. Более 90 процентов его участников отдали предпочтение не ВАСТ, а котельным на органическом топливе. В результате строительство станции было свернуто.

Прямая речь

Алексей Фунтов, директор по инжинирингу ФГИК "Размах":

- Если говорить о специфике демонтажа непосредственно на ВАСТ, то он будет существенно осложнен износом конструкций. Здесь необходим тщательный расчет предельных динамических нагрузок и в идеале первоначальное компьютерное моделирование работы техники. Однако, учитывая, что станция по факту не проработала ни одного дня, подрядчику не придется работать с токсичными отходами I-II класса опасности. Скорее всего, основной массив отходов будет представлен металлоломом и щебнем. Они относятся к IV-V классу опасности, могут быть спокойно отправлены на переработку и использованы в последующем строительстве нового здания на месте ВАСТ.

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