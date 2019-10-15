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15.10.2019 23:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

27 станций плюс

За три года подземка удлинится на 67 километров
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 232(7990)
Столичные власти вчера приняли адресно-инвестиционную программу Москвы на 2020-2022 годы. Как сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам строительства и градостроительной политики Марат Хуснуллин, на ее реализацию из бюджета города выделено около 2 триллионов рублей, в то время как предыдущая АИП стоила 1,6 триллиона рублей. Марат Хуснуллин объяснил это тем, что новая программа рассчитана даже не на три года, как прежде, а на пять лет, так как в нее входят и уже строящиеся объекты этого года, и те, что в планах 2023-го.

Ключевым приоритетом для города, по словам заммэра, остается развитие транспорта и в первую очередь метро - на это будет направлено 70% средств. Построив за предыдущие девять лет 169 км новых линий и 87 станций с учетом МЦК, Москва намерена строить метро и дальше - в районы, где его нет или недостаточно развитая сеть. Всего за три года запланировано ввести в строй 67 км линий, 27 станций и 2 депо. Еще 83 км и 34 станции планируется построить до 2027 года. В итоге к 2023 году метро придет к дому 90% москвичей, а к 2027 году - уже 95%.

Фото: РИА Новости.
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Самым большим событием для жителей станет появление Большой кольцевой линии. На этом самом длинном подземном кольце в мире появится 23 пересадки на другие линии метро, 4 пересадки на МЦК, 6 - на МЦД-1 и МЦД-2 и 11 - на радиальные линии железной дороги. Благодаря этому москвичи смогут экономить до получаса на каждой поездке. "Все участки кольца, за исключением восточного, будут введены в ближайшие три года, - рассказал Марат Хуснуллин. - Это 84% от общей длины БКЛ". Коммунарская ветка - новая радиальная линия, соединит центр Москвы с Новой Москвой, одновременно разгрузив существующие линии, и создаст дополнительные связи с МЦК и БКЛ. Жителям юга и юго-запада столицы она сделает короче дорогу не только до работы, но и на дачу. Строители так же продлят Люблинско-Дмитровскую линию, Калининско-Солнцевскую и Сокольническую. Завершат проектирование Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий. В настоящее время рассматривается вопрос о метро в Гольяново. Вся эта работа должна улучшить

доступ к подземке в 75 районах Москвы из 125. Помимо улучшения условий передвижения по городу развитие метро способствует существенному росту инвестиций в прилегающие районы, говорилось на заседании президиума правительства Москвы. За счет этого в них добавится 5 тысяч новых рабочих мест.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро
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