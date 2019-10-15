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15.10.2019 08:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Проект нацпрограммы развития Дальнего Востока доработают

Текст: Евгений Гайва
Президент поручил правительству доработать проект национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года, сообщается на официальном сайте главы государства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В частности, должны быть определены мероприятия и параметры программы с учетом принятых ранее решений и установлены источники финансирования. Поручение дано по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося четвертого сентября.
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"Одобрить подходы к формированию Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года с учетом достижения важнейших стратегических целей создания условий для привлечения молодежи и обеспечения возможности для реализации ее потенциала на Дальнем Востоке, формирования центров глобальной компетенции и высоких технологий, развития производств продукции глубокой степени переработки, формирования мирового природно-туристического центра и сбережения уникальных экосистем", - говорится в сообщении.

При доработке документа особое внимание поручено обратить на синхронизацию мероприятий нацпрограммы с "майским" указом президента 2018 года.

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Также предполагается координировать планы строительства объектов социальной инфраструктуры в местах реализации инвестпроектов на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО). Мероприятия и параметры программы должны выполняться с учетом принятых ранее решений.

Программа призвана обеспечить темпы экономического роста, превышающие в полтора раза среднее значение по Российской Федерации, способствовать повышению качества жизни до уровня выше среднероссийского и остановить отток населения.

Власть Работа власти Регионы Президент Филиалы РГ Дальний Восток ДФО
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