Проект нацпрограммы развития Дальнего Востока доработают

В частности, должны быть определены мероприятия и параметры программы с учетом принятых ранее решений и установлены источники финансирования. Поручение дано по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося четвертого сентября.

"Одобрить подходы к формированию Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года с учетом достижения важнейших стратегических целей создания условий для привлечения молодежи и обеспечения возможности для реализации ее потенциала на Дальнем Востоке, формирования центров глобальной компетенции и высоких технологий, развития производств продукции глубокой степени переработки, формирования мирового природно-туристического центра и сбережения уникальных экосистем", - говорится в сообщении.

При доработке документа особое внимание поручено обратить на синхронизацию мероприятий нацпрограммы с "майским" указом президента 2018 года.

Также предполагается координировать планы строительства объектов социальной инфраструктуры в местах реализации инвестпроектов на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО). Мероприятия и параметры программы должны выполняться с учетом принятых ранее решений.

Программа призвана обеспечить темпы экономического роста, превышающие в полтора раза среднее значение по Российской Федерации, способствовать повышению качества жизни до уровня выше среднероссийского и остановить отток населения.