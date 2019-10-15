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15.10.2019 17:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае опекуншу заподозрили в накачке детей психотропными средствами

Текст: Наталья Граф (Барнаул)
Следственный комитет начал проверку по информации об истязании несовершеннолетних детей опекуном в Заринском районе.

Двое подростков 17 и 15 лет обратились за помощью к алтайским журналистам. Дети рассказали, что воспитывались в семье опекунов, где над ними жестоко издевались. В настоящее время в этой же семье находятся четверо их младших братьев и сестер, и они опасаются за их судьбу.

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- По данным, изложенным в СМИ, женщина-опекун истязала несовершеннолетних, используя незначительные поводы для наказания детей, а также поила их психотропными препаратами, - рассказала "РГ" представитель СК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

По словам детей, их постоянно заставляли ухаживать за животными и работать на огороде, не выпускали гулять и избивали за малейшую провинность.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все подробности этой жуткой истории.

- Следователи также дадут оценку действий сотрудников органов опеки и попечительства, в чьи обязанности входит надзор за семьями, воспитывающими детей, находящихся под опекой, - сообщает следственный комитет.

Между тем это уже далеко не первый случай с истязаниями приемных детей опекунами в Заринском районе. Этим летом суд вынес приговор опекунше, избивавшей детей табуреткой.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край
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