В Красноярске задержали подозреваемых в смертельном избиении мужчины

Сотрудники красноярского угрозыска задержали двух молодых мужчин, которые подозреваются в жестоком избиении знакомого и глумлении над ним. В сообщении ГУ МВД по Красноярскому краю отмечается, что к задержанию были привлечены "наиболее опытные сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с МУ МВД России "Красноярское". По неофициальным данным, один из задержанных - сын председателя совета депутатов поселка Емельяново.

Напомним, по версии следствия, в сентябре два молодых человека - 24 и 29 лет - поругавшись со своим знакомым, жестоко избили его и записали видеоролик на месте побоев. Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он провел три недели и, несмотря на все усилия врачей, скончался 6 октября.

Как сообщают в пресс-службе СК по Красноярскому краю, изначально уголовное дело было возбуждено органами МВД, но в связи со смертью избитого мужчины материалы были переданы в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Местные СМИ накануне сообщили, что одного из задержанных поместили в СИЗО, а другого выпустили под подписку о невыезде. Косвенно это подтверждают в главке МВД, в частности, в сообщении ГУ МВД по региону отмечается, что назначена служебная проверка, в результате которой будут установлены причины, послужившие избранию меры пресечения, не связанной с ограничением свободы.

В краевом СК подчеркивают, что расследование уголовного дела поставлено председателем СК России на контроль.