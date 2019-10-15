Задержать вероятного томского маньяка помог ДНК-профиль его сына

Как передает РИА Новости, молодого мужчину доставили в полицию за правонарушение, не связанное с делом "томского маньяка". Однако, сверив генотип задержанного с имеющейся базой, полицейские установили: он схож с тем, что был изъят на месте изнасилований. Когда же анализ был взят у отца нарушителя, стало понятно: это тот, кого следователи искали столько лет.

Преступления против половой неприкосновенности совершались в городе Стрежевой с 2004 по 2017 год. Все это время они оставались нераскрытыми, на днях был задержан подозреваемый - 60-летний местный житель.

- На протяжении трех лет было генотипировано более семи тысяч человек в городе Стрежевой, - отметил руководитель отдела криминалистики СУ СК РФ по Томской области Дмитрий Рогович. - Сначала это были ранее судимые лица, психически больные, работающие вахтовым методом, жители Стрежевого, проживающие в районе места происшествия. Позже было организовано сплошное генотипирование всех лиц, доставлявшихся в ОМВД Стрежевого. Эта титаническая работа позволила получить положительный результат.

В течение двух лет следователи сверяли генотипы подозреваемых, проходивших по различным уголовным делам, однако позже было решено проверять на причастность к серии изнасилований еще и родственников задержанных. На это потребовалось еще около года, пока, наконец, не было обнаружено совпадение.

На момент совершения первого преступления в 2004 году сыну предполагаемого маньяка было всего семь-восемь лет.

Лишь одной из пяти жертв удалось разглядеть черты лица насильника, после чего был составлен фоторобот. Преступления совершались ночью, как правило, в августе или сентябре. Злоумышленник нападал на жертв сзади, натягивал на голову шапку и, угрожая ножом, совершал насилие. После уходил в сторону одной и той же улицы. При этом лишь в 2016 году дела по разным эпизодам объединили в серию преступлений.