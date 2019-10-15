Майнер из Ингушетии украл 160 тысяч киловатт–часов электричества

Нелегальный производитель криптовалюты из Ингушетии украл 160 тысяч киловатт-часов электроэнергии, сообщили в компании "Россети Северный Кавказ". По словам специалистов, такого объема хватило бы, чтобы питать в течение двух недель весь Джейрахский район республики, а для крупнейшей Ингушской республиканской клинической больницы его хватило бы на целый месяц.

Воровство обнаружилось во время внеплановой проверки в ингушском городе Сунжа. Специалисты зафиксировали наброс на линию электропередачи в обход прибора учета. А на месте нашли незаконно подключенное оборудование - аппараты для получения криптовалюты. Информация уже передана в правоохранительные органы региона, сообщили в самой компании.

Теперь жулику придется оплатить огромный счет. Сумма возмещения будет рассчитана, исходя из максимально возможного потребления подключенного оборудования в круглосуточном режиме с момента последней проверки. Кроме того, нарушитель оплатит крупный штраф.

К слову, это не первый случай крупного майнинг-хищения на Кавказе. Периодически нелегальных производителей криптовалюты ловят в Дагестане, а в августе подобный случай был вблизи ингушского селения Плиево. Тогда размер ущерба был оценен в 130 миллиона рублей.