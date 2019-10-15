Наследный принц Саудовской Аравии пообещал посетить Чечню

Мухаммад бен Сальман Аль Сауд, который является наследным принцем и вторым лицом в Саудовской Аравии после короля, может в ближайшее время посетить Чеченскую Республику. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Рамзана Кадырова. Глава Чечни находится в Эр-Рияде в составе российской делегации, которую возглавляет президент Владимир Путин.

"Обещал. Он говорит: "Дату скажи, я приеду". Я сказал: "Вы занятый человек, вы сами выберете и приезжайте к нам", - сказал Кадыров.

Глава Чечни рассказал о своих впечатлениях от общения с наследным принцем Мухаммадом бен Сальманом в своем официальном аккаунте одной из соцсетей.

"Наша встреча, как всегда, была очень теплой и приятной. Каждая встреча с наследным принцем запоминается надолго. Это политик, который всегда искренен в беседе, конкретен в обсуждении любых проблем", - отметил Рамзан Кадыров.