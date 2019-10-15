Названы города России с лучшими и худшими дорогами

Эксперты выяснили, как россияне оценивают качество дорог и парковок по месту жительства. В ежегодном опросе приняло участие более 90 тысяч человек.

Средняя по России оценка качества дорог и доступности парковок составила 4,5 балла. В точности столько же было в прошлом году. Лишь в 35 городах из 200 жители оценили качество дорог и парковок выше 5 баллов. При этом разрыв между наиболее и наименее привлекательными с точки зрения дорожной ситуации городами за год вырос с 3,6 до 5,7 балла (+2,1).

Как утверждает исследование сайта Domofond.ru, которое есть в распоряжении "РГ", лидером рейтинга вновь стал Грозный. В 2019-м местные жители оценили состояние дорог и парковок в городе на 7,5 балла - это на 0,6 больше, чем в 2018-м. Далее идет Тюмень. Здесь оценка дорог и парковок выросла за год с 6,7 до 7 баллов, а город поднялся с третьего места в рейтинге на второе. Тройку лучших замыкает Губкин (Белгородская область) с результатом почти 7 баллов. В 2018-м город не попал в рейтинг из-за недостаточного объема данных.

Замыкает топ-10 Ставрополь. В столице Ставропольского края оценка почти не изменилась (+0,1 балла по сравнению с 2018 годом) и составила 5,6 балла. Тем не менее город поднялся на две ступеньки вверх и покинул 12-е место.

Отметим, что в списке городов-миллионеров лидирует Москва. Столице жители поставили 5,7 балла - это на 0,3 выше, чем год назад. Москва - единственный мегаполис, сумевший попасть в топ-10 общего рейтинга.

А хуже всего дело с дорогами и парковками, по данным этого исследования, обстоят в городе Каменск-Шахтинский (Ростовская область). Второе с конца место у его соседа по региону: Шахты получили 2,3 балла, на 1,1 меньше, чем в прошлом году.