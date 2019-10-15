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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Удачный замет

В северных морях ученые нашли новые запасы рыбы и краба
Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 231(7989)
В Мурманск из Владивостока прибыло научно-исследовательское судно "Профессор Леванидов", которое теперь будет приписано к столице Заполярья. "Профессор Леванидов" пополнит флотилию научно-исследовательских судов Полярного филиала ВНИРО, из которой выбыли два устаревших судна, о чем уже сообщала "РГ".

С его возвращением завершилась большая научная экспедиция, которая получила название "трансарктический переход". За одну навигацию судно преодолело семь арктических морей. По словам Кирилла Колончина, руководителя ВНИРО, подобных исследований не проводилось еще никогда - ученые проходили всю трассу Северного морского пути только один раз, во времена СССР.?Напомним, это был знаменитый поход ледокола "Федор Литке" под командованием Николая Николаева, который начался 20 сентября 1934 года во Владивостоке и продолжался два месяца. Тогда ледокол завершил первое в истории сквозное плавание Северным морским путем за одну навигацию.

- За один рейс в течение трех месяцев проделан огромный объем работ, - отметил научный руководитель экспедиции Алексей Орлов. - В истории рыбохозяйственных исследований никогда еще не было такой масштабной экспедиции.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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В частности, в море Лаптевых ученые обнаружили синюю зубатку и окуня-клювача, которых мы раньше там никогда не ловили. А в восточной части этого моря удалось найти черного палтуса, который раньше в тех местах рыбакам не попадался. В Чукотском море обнаружено огромное количество минтая. В Карском море, северо-восточной части Восточно-Сибирского моря и на севере Чукотского моря ученые обнаружили краба-стригуна опилио.

- По предварительным оценкам, количество минтая по сравнению с прошлогодней съемкой возросло более чем в 50 раз, - отметил Алексей Орлов. - Он распространился по всей акватории моря. Это очень крупный минтай старших возрастов. Пока непонятно, откуда он взялся. Но такое количество минтая сулит большие перспективы его промысла в будущем. А что касается краба-стригуна опилио, то через два-три года в Карском море может быть открыт его широкомасштабный промысел.

Новые данные позволяют увеличить прогнозы запасов водных биоресурсов для промысла

Еще один интересный результат касается сайки, которая практически исчезла из Баренцева моря - вероятно, в связи с изменением климата. Крупная половозрелая сайка была обнаружена в больших количествах в водах Карского моря.

Фото: iStock
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Одним из новых направлений океанографических исследований стало изучение возраста воды. В рейсе собрано восемь проб в глубоководных частях всех морей для дальнейшего их анализа.

Помимо этого, ученые занимались изучением частиц пластика, который сейчас считается одним из главных загрязнителей океана. Для этого использовалась нейстонная сеть типа "Манта". Конструкция этой сети со счетчиком профильтрованной воды позволяет собирать микропластик и определять его объем на поверхности моря. Сбор проб выполнен на 39 станциях в акватории всех арктических морей. Выявлены различия состава нейстона и количества микропластика по всему маршруту исследований.

Уже сейчас ясно, что полученные участниками экспедиции данные позволяют существенно увеличить прогнозы относительно запасов водных биоресурсов для промысла, отметили в Росрыболовстве.

Экономика Отрасли Ресурсы Экономика АПК Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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