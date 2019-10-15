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15.10.2019 09:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Дону объявлен в розыск водитель, протаранивший остановку с людьми

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области сотрудники полиции разыскивают водителя автобуса № 44, который врезался в автобусную остановку. В результате ДТП пострадал десятилетний ребенок.

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Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, водитель общественного транспорта с места происшествия скрылся. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

По данным региональных СМИ, разыскиваемому шоферу 50 лет, и он является уроженцем Украины.

Напомним, что авария произошла днем 14 октября. Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в остановочный комплекс на проспекте Королева.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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