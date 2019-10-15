На Дону объявлен в розыск водитель, протаранивший остановку с людьми

В Ростовской области сотрудники полиции разыскивают водителя автобуса № 44, который врезался в автобусную остановку. В результате ДТП пострадал десятилетний ребенок.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, водитель общественного транспорта с места происшествия скрылся. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

По данным региональных СМИ, разыскиваемому шоферу 50 лет, и он является уроженцем Украины.

Напомним, что авария произошла днем 14 октября. Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в остановочный комплекс на проспекте Королева.