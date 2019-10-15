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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дадут отдохнуть

В Крыму хотят ввести налоговые каникулы для владельцев мини-отелей и гостевых домов
Текст: Елена Гусакова (Симферополь)
Российская газета - Экономика Юга России № 231(7989)
Крымское правительство подготовит изменения в республиканский закон, позволяющий предоставить налоговые каникулы отельерам. Это стало возможным в связи с недавними поправками в Налоговый кодекс страны.

- В законе учтены предложения, разработанные министерством курортов и туризма республики, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - Мое обращение в правительство РФ об этом было поддержано Министерством финансов РФ. Госдума приняла соответствующий закон. Теперь субъекты Российской Федерации смогут предоставлять налоговые каникулы индивидуальным предпринимателям и собственникам малых отелей и гостевых домов, оказывающим услуги предоставления мест для временного проживания.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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Новшества планируется ввести уже в 2020 году. По данным минкурортов Крыма, в региональном законе пропишут, что льготная ставка будет действовать для впервые зарегистрированных ИП. Льготный налоговый период продлится от двух до пяти лет в зависимости от времени регистрации в Едином реестре средств размещения. Те, кто вышел из тени в 2020 году, получат пять лет на адаптацию, те, кто в 2021 году, - четыре и так далее. Сейчас при применении упрощенной системы налогообложения крымские предприниматели платят четыре процента от всех доходов, а если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, то 10 процентов.

В то же время из 4,5 тысячи расположенных в Крыму мини-отелей и других малых объектов размещения только треть работает легально.

Комментируя инициативу республиканского правительства, эксперты говорят, что налог на прибыль не основная причина нелегальной работы отельеров.

Фото: Владимир Аносов / РГ
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- Предприниматели практически никогда не жалуются на размер налога, - уверяет руководитель представительства Гостинично-туристской ассоциации в Крыму Валентина Марнопольская. - Препятствие в количестве документов, которые обрушиваются на зарегистрированного предпринимателя. Многие самостоятельно не могут разобраться и вынуждены обращаться в специализированные организации. Отсюда дополнительная нагрузка. Предпринимателям надо предложить облегченную схему документооборота и четко прописать, что им дальше делать, как взаимодействовать с контролирующими органами, в поле зрения которых они попадают сразу после регистрации.

В целом эксперт поддерживает борьбу властей с незаконной предпринимательской деятельностью. Но считает, что неправильно легально работающий бизнес ставить в неравные условия с экс-теневиками.

- Вводя нулевую ставку налога, мы некорректно поступаем в отношении добросовестных налогоплательщиков, - говорит Марнопольская. - Мы обижаем их. Законопослушные предприниматели, которые предоставляют услуги размещения в гостевых домах, давно платят налоги и соблюдают все нормы и правила. А те, кто этого не делал, получат льготу.

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Председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко-Стамбульникова также уверена, что к легализации бизнеса нужно подходить комплексно.

- Льгота поможет вывести из тени процентов тридцать нелегалов, - считает она. - Но еще предстоит доработать закон о туристическом жилье, который позволит вести бизнес по правилам. Потому что не могут быть одни и те же правила, например, для гостиницы и гостевого дома. Это разный бизнес. Ведь в частном доме некоторые требования выполнить в принципе нереально. Да, в небольших объектах тоже должна быть система пожарной безопасности, камеры наблюдения, но не в таком количестве, как в гостинице. Порой невозможно поменять целевое назначение земли, перевести помещение из жилого в нежилое, ведь хозяин там сам прописан. Есть еще много других нюансов. Уплата налога - это только вершина айсберга.

Прямая речь

Вадим Волченко, министр курортов и туризма Республики Крым:

- Благодаря изменениям Налогового кодекса РФ все субъекты Федерации получили возможность вводить налоговые каникулы. Речь идет о нулевой ставке для вновь зарегистрировавшихся средств размещения, прежде всего, индивидуальных предпринимателей. Это одна из частей процесса легализации бизнеса. Параллельно проходит общественную экспертизу законопроект о туржилье. Он также поможет владельцам мини-отелей и гостевых домов легализовать бизнес. Еще два вопроса, которые сейчас решаются, связаны с законодательством в сфере пожарной безопасности и взаимодействием с органами Роспотребнадзора. В совокупности программа легализации заработает в следующем году.

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