Названы регионы с самой высокой долей российских автомобилей

Эксперты выяснили, в автопарках каких регионах России самая высокая доля легковых автомобилей отечественных марок.

Как утверждают аналитики сайта "Авто.ру", самая большая доля автомобилей российских марок в Республике Калмыкия - 62,5% (42,2 тыс. шт.). На втором и третьем местах с минимальным разрывом расположились Оренбургская и Ульяновская области: 57,8% (381,8 тыс. шт.) и 57,6% (200,6 тыс. шт.) соответственно. В пятёрку лидеров попали также Тамбовская область (56%, 189,8 тыс. шт.) и Курганская область (54,7%, 151,1 тыс. шт.).

С очень близкими результатами с 6 по 10 места заняли Саратовская область (54,6%, 403,1 тыс. шт.), республики Мордовия (54,5%, 114,9 тыс. шт.), Адыгея (54,4%, 70 тыс. шт.) и Тыва (54,3%, 34,8 тыс. шт.), а также Ставропольский край (54,1%, 428,3 тыс. шт.).

В регионах Кавказа количество машин российских брендов достигает 68%, а рекордный показатель в Республике Дагестан - 75% (427,8 тыс. шт.). В то же время самая маленькая доля отечественных брендов - в Калининградской области: 4,4% (15,5 тыс. шт).

Отметим, что в Москве и Санкт-Петербурге спрос на российские автомобили заметно ниже: в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - чуть больше 22% (499,2 тыс. шт.), в Москве и Московской области - 19,3% (1 млн. 238,7 тыс. шт.).

Всего на начало 2019 года в России числится около 16,5 миллионов автомобилей российских брендов - это 38% от всех легковых машин в стране. Самые популярные из них - тольяттинские Lada, их около 14 миллионов и это 85% среди всех автомобилей отечественных марок.