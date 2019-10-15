В Крыму объяснили ограничение скорости мобильного интернета

Временное ограничение скорости загрузки данных интернета крымскими мобильными операторами было вызвано резким скачком трафика на 20 процентов. Об этом заявили в министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым, пообещав нормализовать ситуацию в ближайшее время.

В Мининформе РК прошло экстренное совещание после того, как приехавшие на отдых или с деловыми целями жители материковой части России начали массово жаловаться на искусственно ограниченную скорость доступа к мобильному интернету. В частности, находясь в роуминге и в зоне обслуживания крымских мобильных операторов WIN-mobile и Volna, абоненты МТС с материка фиксировали входящую скорость соединения всего 0,5 мегабита в секунду. При этом в компании МТС клиентам отрицали свою причастность к "зажиму" трафика и рекомендовали обращаться к сетевым партнерам на полуострове.

Как пояснили в Мининформе РК, за неделю нагрузка на сеть крымских операторов связи на 20 процентов превысила пиковые значения туристического сезона, правда, не объясняя причину скачка. Поэтому мобильные операторы и были вынуждены ввести временное ограничение на потребление трафика.

- Мы были вынужден ввести определенные ограничения, чтобы обеспечить возможность связи и работоспособность сети для всех абонентов, как местных, так и роуминговых,- пояснил генеральный директор крупнейшего крымского оператора "К-Телеком" Сергей Рубцов. - Сейчас источник проблемы уже локализован, и мы начинаем постепенное возвращение качества предоставляемых услуг к нормативным значениям. Мы также провели переговоры с нашими партнерами о дальнейших действиях для корректировки предложений, используемых на рынке Республики Крым, чтобы привести их к виду, не позволяющему генерировать огромное количество фродового (неправомерного, мошеннического - Прим.ред.) трафика.

Примерно такое же объяснение и у генерального директора компании "КТК-Телеком" Дмитрия Клименко.

- Доступ абонентов роумингового партнера был ограничен для удержания качества предоставляемого сервиса на требуемом уровне, - пояснил Клименко. - Сейчас проблема локализована: с помощью Мининформа мы сумели договориться с партнером о принятии экстренных мер для возвращения качества сервиса для наших абонентов. В связи с ограничениями мы приносим извинения как нашим абонентам, так и абонентам роумингового партнера.

По мнению и.о. министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергея Зырянова, произошедший на полуострове резкий скачок трафика - это действительно аномалия, однако законопослушные потребители не должны страдать от ограничений.

- Я думаю в ближайшее время все восстановится, и передача данных, по заверению наших крымских операторов, войдет в норму, - сказал он. - Есть полное взаимодействие между Мининформом и нашими крымскими операторами связи, и по всем вопросам всегда находятся способы решения.

Напомним, у операторов большой российской "тройки" нет своих представительств в Крыму из-за введенных против полуострова санкций, а компания МТС работает здесь через местных роуминговых партнеров. В августе на полуострове был введен мораторий на повышение цен сотовых операторов до решения технических вопросов обеспечения Крыма и Севастополя бесперебойной связью.