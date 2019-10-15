В Сочи осудили похитивших участок санатория МВД мошенников

Центральный районный суд Сочи признал виновными четырех человек, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

"Установлено, что с октября 2015 года по сентябрь 2017 года подсудимые, решив завладеть частью земельного участка, принадлежащего санаторию "Салют" МВД России, предоставили в регистрационные органы сфальсифицированные документы, а также техническую документацию, что позволило оформить в собственность одного из участников преступления земельный участок площадью свыше 1,7 тысячи квадратных метров, принадлежащий санаторию, - говорится в сообщении, помещенном на сайте крайсуда. - Ущерб, причиненный действиями подсудимых, составил 11,6 миллиона рублей".

Суд назначил двум виновным наказание три и четыре года в колонии общего режима, остальным пять и три года условно. Пятый участник преступления объявлен в розыск.

Как уже сообщалось, на их имущество (квартиры, нежилые помещения, а также земельные участки), в том числе дорогостоящие транспортные средства (вертолет, автомобили), наложен арест.

Приговор в законную силу еще не вступил.