Дело сити-менеджера Челябинска снято с апелляционного рассмотрения

Челябинский областной суд снял с апелляционного рассмотрения жалобу прокуратуры на прекращение уголовного преследования бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова. Причиной стало "наличие правовых препятствий для рассмотрения дела", сообщили во вторник в судебной инстанции.

- Дело снято с апелляционного рассмотрения для разрешения вопроса об изменении территориальной подсудности, - сообщила представитель суда Наталья Прохорова. - Основанием послужило наличие правовых препятствий для рассмотрения дела в апелляционной инстанции в Челябинском областном суде.

Другими словами, долгоиграющее уголовное дело Сергея Давыдова пошло по второму кругу. Ранее апелляция областного суда уже отказывалась рассматривать жалобу прокуратуры на решение о прекращении уголовного преследования экс-чиновника. Причем, по тем же основаниям - дело бывшего вице-мэра, а ранее, прокурора Челябинска, из-за личных контактов в Челябинском областном суде рассматривать нельзя - Ред.). В итоге жалобу рассмотрели в Свердловском областном суде, направив уголовное дело на новое рассмотрение в Советский суд Челябинска, но уже в ином составе.

После повторного вердикта, которым к вице-мэру вновь назначили судебный штраф в размере 40 тысяч рублей, прокуратура опять высказала возражения. Теперь после решения вопроса о территориальной подсудности в Верховном суде РФ жалобу скорее всего направят в Свердловский облсуд. И если доводы надзорного ведомства окажутся убедительными, уголовное дело вице-мэра могут рассмотреть в третий раз.

Все это время Сергей Давыдов находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Стоит отметить, что для подобной настойчивости основания у прокуратуры имеются. Она намерена доказать, что злоупотребление должностными полномочиями главы, в котором обвинялся экс-чиновник, имело тяжкие последствия.

По версии прокуратуры, еще в 2011 году глава администрации Челябинска способствовал заключению договора между теплоснабжающей организацией - МУП "ЧКТС" и организацией по приему от населения платежей за коммунальные услуги - ООО "ГЦНКП", в состав участников которой входили две аффилированные ему организации. В результате часть средств в размере 37 миллионов рублей пришли на расчетные счета этих организаций, в том числе 12 миллионов получил ИП "Давыдов В.И.". По мнению гособвинения, действия сити-менеджера повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

Впрочем, инкриминируемый казне ущерб в размере 10,8 миллионов рублей бывший градоначальник давно уже возместил.

Вероятно, чтобы поставить точку в этом судебном марафоне, уголовное дело бывшего чиновника и экс-прокурора следовало сразу рассмотреть подальше от Челябинска - в другом регионе, где под подозрениями в лояльности к нему уже не будет почвы.