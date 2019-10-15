Дело сити-менеджера Челябинска снято с апелляционного рассмотрения

Новости

В Волгограде СК возобновил дело о пропавшей в 1989 году целой семьи 18:12
Серийный кроссовер Genesis GV70 сфотографировали на тестах 18:10
На Черноморский флот поступят два гидрографических катера 18:00
Экс-сотрудник ФСИН арестован во Франции по запросу Генпрокуратуры 18:00
В Петербурге эвакуировали людей из бизнес-центра 17:57
Bloomberg: Дедолларизация резервов стоила России 7,7 млрд долларов 17:55
В новгородских школах отменили "звонок для учителя" 17:53
Один человек пострадал при выбросе газа на иркутском химзаводе 17:52
Эксперты назвали тревожные признаки необходимости смены работы 17:35
Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина прооперирована в Москве 17:34
В Замбии слоненок справился со львами 17:34
Минюст потребовал ликвидировать движение "За права человека" 17:32
В Новосибирске таксист выбросил из машины мать с ребенком 17:30
Петербургские зоозащитники требуют запретить кошачьи татуировки 17:30
Заменит ли смартфон компьютерную клавиатуру 17:28
МВФ понизил прогноз по росту ВВП США на 2019 год 17:21
Новый терминал С1 заработает в Шереметьево в 2020 году 17:20
Путин подарил кречета наследному принцу Абу-Даби 17:17
Беларусь поставит в Ростовскую область сельхозтехнику 17:10
В Петербурге представят выставку Хельмута Кизеветтера 17:03
Названы самые живописные заброшенные усадьбы в России 17:02
Hyundai Tucson начал раздеваться перед фотошпионами 17:00
Диетолог назвала самые полезные сухофрукты 16:50
Традиции и долговечность: Зачем нужны жетоны в петербургском метро 16:46
Депутатов смогут лишать постов за нарушения 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
15.10.2019 18:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело сити-менеджера Челябинска снято с апелляционного рассмотрения

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Челябинский областной суд снял с апелляционного рассмотрения жалобу прокуратуры на прекращение уголовного преследования бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова. Причиной стало "наличие правовых препятствий для рассмотрения дела", сообщили во вторник в судебной инстанции.

- Дело снято с апелляционного рассмотрения для разрешения вопроса об изменении территориальной подсудности, - сообщила представитель суда Наталья Прохорова. - Основанием послужило наличие правовых препятствий для рассмотрения дела в апелляционной инстанции в Челябинском областном суде.

ФАС: Против челябинского экс- губернатора возбуждено дело о сговоре

Другими словами, долгоиграющее уголовное дело Сергея Давыдова пошло по второму кругу. Ранее апелляция областного суда уже отказывалась рассматривать жалобу прокуратуры на решение о прекращении уголовного преследования экс-чиновника. Причем, по тем же основаниям - дело бывшего вице-мэра, а ранее, прокурора Челябинска, из-за личных контактов в Челябинском областном суде рассматривать нельзя - Ред.). В итоге жалобу рассмотрели в Свердловском областном суде, направив уголовное дело на новое рассмотрение в Советский суд Челябинска, но уже в ином составе.

После повторного вердикта, которым к вице-мэру вновь назначили судебный штраф в размере 40 тысяч рублей, прокуратура опять высказала возражения. Теперь после решения вопроса о территориальной подсудности в Верховном суде РФ жалобу скорее всего направят в Свердловский облсуд. И если доводы надзорного ведомства окажутся убедительными, уголовное дело вице-мэра могут рассмотреть в третий раз.

Все это время Сергей Давыдов находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Стоит отметить, что для подобной настойчивости основания у прокуратуры имеются. Она намерена доказать, что злоупотребление должностными полномочиями главы, в котором обвинялся экс-чиновник, имело тяжкие последствия.

На Урале чиновника Минобороны РФ осудили за взятки на 27 млн рублей

По версии прокуратуры, еще в 2011 году глава администрации Челябинска способствовал заключению договора между теплоснабжающей организацией - МУП "ЧКТС" и организацией по приему от населения платежей за коммунальные услуги - ООО "ГЦНКП", в состав участников которой входили две аффилированные ему организации. В результате часть средств в размере 37 миллионов рублей пришли на расчетные счета этих организаций, в том числе 12 миллионов получил ИП "Давыдов В.И.". По мнению гособвинения, действия сити-менеджера повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

Впрочем, инкриминируемый казне ущерб в размере 10,8 миллионов рублей бывший градоначальник давно уже возместил.

Вероятно, чтобы поставить точку в этом судебном марафоне, уголовное дело бывшего чиновника и экс-прокурора следовало сразу рассмотреть подальше от Челябинска - в другом регионе, где под подозрениями в лояльности к нему уже не будет почвы.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВФ понизил прогноз по росту ВВП США на 2019 год
Минюст потребовал ликвидировать движение "За права человека"
В Госдуму внесены поправки об отмене комиссии за "банковский роуминг"
В России впервые назначен штраф за публикацию фейковых новостей
На Урале задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей пять дней назад девушки