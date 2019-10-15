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15.10.2019 14:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФАС: Против челябинского экс- губернатора возбуждено дело о сговоре

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено уголовное дело. Об этом со ссылкой на главу ФАС РФ Игоря Артемьева сообщает ТАСС.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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"Насколько я знаю, уголовное дело возбуждено. Насколько я могу знать, оно активно расследуется", - ответил Артемьев на вопрос о возбуждении дела в отношении челябинского экс-губернатора.

По словам главы антимонопольного ведомства, в основу уголовного дела бывшего губернатора легли материалы о картельном сговоре в дорожной сфере Челябинской области, в котором заподозрили Бориса Дубровского, региональное министерство дорожного хозяйства и компанию-подрядчика дорожных ремонтов.

Как уже сообщала "РГ", летом прошлого года в ФАС сообщили о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства при проведении 29 аукционов на общую сумму свыше восьми миллиардов рублей.

Интересно, что первым о возбуждении уголовного дела в отношении Бориса Дубровского сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы другого экс-губернатора Челябинской области - Михаила Юревича. По его словам, Дубровскому инкриминируют ﻿злоупотребления должностными полномочиями ﻿с причинением ущерба на сумму более 20 миллиардов рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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