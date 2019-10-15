На Урале арестовали подозреваемых в убийстве девушки, продававшей авто

В Свердловской области задержали троих подозреваемых в убийстве 27-летней екатеринбурженки, которая пропала при продаже автомобиля. Идет расследование уголовного дела по статье "Убийство" (статья 105 УК РФ).

Напомним, молодая женщина пропала вечером 10 октября. Она поехала на встречу с потенциальным покупателем своей Audi с работы в Березовском в Орджоникидзевский район Екатеринбурга. Домой девушка не вернулась, ее телефон был отключен. Родственники обратились в полицию на следующий день, к поиску подключились волонтеры.

Вскоре тело пропавшей было найдено в канализационном коллекторе. Давность смерти и причину предстоит установить экспертизе. Также была найдена машина со следами преступления: их изъяли и отправили на анализ.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, преступление раскрыто в связи с нахождением и заключением под стражу троих подозреваемых. Это двое мужчин и женщина 1990, 1977 и 1988 годов рождения. Их поймали сотрудники уголовного розыска Свердловской и Челябинской областей и Березовского. По предварительным данным, екатеринбурженку убили, чтобы похитить машину.

Как сообщил журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, злоумышленники - уроженцы Челябинской области.

- Вечером 14 октября в Копейске оперуполномоченные задержали первого подозреваемого, он в этот момент ехал в такси. Еще двух сыщики задержали ночью 15 октября на съемной квартире в Челябинске. Всех троих доставили под конвоем полиции в СК для проведения необходимых следственных действий. В настоящее время они дают признательные показания, - рассказал полковник Горелых.

Он добавил, что Audi Q5 нашли в Челябинской области. Один из подозреваемых недавно освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание за разбойное нападение.