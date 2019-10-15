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15.10.2019 21:20
Рубрика: Спорт

Капитан что надо

Россия вышла на Евро-2020, а Артем Дзюба продолжает забивать
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Неделя № 233(7991)
Российская сборная одержала седьмую победу в официальных матчах. Разгромив на выезде Кипр (5:0), команда Станислава Черчесова досрочно вышла на чемпионат Европы-2020.
Артем Дзюба установил рекорд сборной России в отборах чемпионатов Европы и мира, забив девять мячей за квалификацию. Фото: REUTERS Артем Дзюба установил рекорд сборной России в отборах чемпионатов Европы и мира, забив девять мячей за квалификацию. Фото: REUTERS
Артем Дзюба установил рекорд сборной России в отборах чемпионатов Европы и мира, забив девять мячей за квалификацию. Фото: REUTERS

- У нас великолепная атмосфера. Мы как 23 брата, - эти слова капитан нашей сборной Артем Дзюба произнес после победы над Египтом (3:1), позволившей россиянам впервые в истории выйти в плей-офф чемпионата мира.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Черчесов: "Праздновать надо, когда кубок в руках или медаль на шее"

Со стороны сложно судить, но действительно возникает ощущение, что сборная нынешнего созыва - именно что команда. Может, в ней нет суперзвезд, зато она боевита и добивается результата.

Справедливости ради Россия изначально считалась одним из фаворитов группы I. Откровенно сильнее были лишь бельгийцы. Тем не менее у нас есть богатый опыт неудач в ситуациях, когда все складывалось, как казалось, в нашу пользу.

В этом смысле нельзя не похвалить команду Черчесова, которая в официальных матчах, будь то на Кубке конфедераций, чемпионате мира или вот сейчас в отборочном цикле к Евро-2020, ни разу не провалилась. Да, россияне не вышли из группы на Кубке конфедераций, зато получили бесценный опыт перед домашним первенством планеты. И воспользовались им.

Сборная России досрочно пробилась на чемпионат Европы, одержав семь побед подряд в квалификации с общим счетом 26:1

Отдельно стоит сказать об Артеме Дзюбе. Капитан сборной находится в потрясающей форме. Он все еще может стать лучшим бомбардиром не только отборочного цикла, но и в истории нашей национальной команды. От лидера по этому показателю Александра Кержакова форварда "Зенита" отделяют лишь шесть мячей. При этом Дзюба установил рекорд сборной России в отборах чемпионатов Европы и мира, отличившись по ходу нынешней квалификации девять раз.

- Полтора года назад говорили, что эта команда кривоногая, а теперь называют лучшей в истории? Это наша страна - из крайности в крайность. У нас есть шанс показать на чемпионате Европы следующим летом, чего мы стоим. Раз смогли добраться до четвертьфинала чемпионата мира, значит, есть шанс, - отметил Дзюба.

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