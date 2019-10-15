Серийный кроссовер Genesis GV70 сфотографировали на тестах

Компания Genesis приступила к финальной доводке своего нового младшего кроссовера GV70. Свидетельство тому - серия шпионских фото, где производственная версия корейской новинки тестируется на трассе Нюрбургринг под не самым плотным камуфляжем.

На снимках, которые публикует издание motor1.com, можно рассмотреть фронтальную часть, где выделяются мощная радиаторная решетка с фирменным заострением в нижней части и черными ячейками, а также столь же массивные воздухозаборники, разнесенные по флангам переднего бампера.

В сравнении со старшим кроссовером Genesis GV80 у новичка более покатая крыша, крупные внешние зеркала смонтированы на верхней части дверей для наилучшего обзора. Предусмотрены дополнительные окна за задними стойками, задний спойлер, а также рейлинги и акулий плавник антенны на крыше.

Фото: www.motor1.com

По боковинам пробегает диагональная выштамповка. Горизонтально ориентированные задние фонари захватывают пятую дверь и крылья, а в нижнюю кромку заднего бампера выведены мощные патрубки выхлопа. Очевидно также, что клиренс GV70 не очень велик, он весьма умеренно кренится в поворотах, и стало быть, можно предположить, что акцент в настройках шасси сделан на асфальтовые дисциплины.

Известно, что GV70 будет базироваться на заднеприводной платформе седана G70 и получит опциональный подключаемый полный привод. Вероятнее всего, такая модель появится в продаже уже в начале 2021 года после дебюта большого кроссовера GV80, построенного на платформе G80. В конкуренты записаны Audi Q5 и BMW X3.

Напомним, что ранее папарацци публиковали в Cети фото салона GV70. На них видно, что дизайн интерьера во многом продиктован решениями G70. У двух моделей, например, похожий центральный подлокотник. Сиденья получат развитый профиль. Сзади организован блок управления дефлекторами вентиляции.