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15.10.2019 18:10
Рубрика: Легковые авто

Серийный кроссовер Genesis GV70 сфотографировали на тестах

Текст: Борис Захаров
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

Компания Genesis приступила к финальной доводке своего нового младшего кроссовера GV70. Свидетельство тому - серия шпионских фото, где производственная версия корейской новинки тестируется на трассе Нюрбургринг под не самым плотным камуфляжем.

Фото: www.instagram.com/sirolli_vdubs
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На снимках, которые публикует издание motor1.com, можно рассмотреть фронтальную часть, где выделяются мощная радиаторная решетка с фирменным заострением в нижней части и черными ячейками, а также столь же массивные воздухозаборники, разнесенные по флангам переднего бампера.

В сравнении со старшим кроссовером Genesis GV80 у новичка более покатая крыша, крупные внешние зеркала смонтированы на верхней части дверей для наилучшего обзора. Предусмотрены дополнительные окна за задними стойками, задний спойлер, а также рейлинги и акулий плавник антенны на крыше.

Фото: www.motor1.com

По боковинам пробегает диагональная выштамповка. Горизонтально ориентированные задние фонари захватывают пятую дверь и крылья, а в нижнюю кромку заднего бампера выведены мощные патрубки выхлопа. Очевидно также, что клиренс GV70 не очень велик, он весьма умеренно кренится в поворотах, и стало быть, можно предположить, что акцент в настройках шасси сделан на асфальтовые дисциплины.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Известно, что GV70 будет базироваться на заднеприводной платформе седана G70 и получит опциональный подключаемый полный привод. Вероятнее всего, такая модель появится в продаже уже в начале 2021 года после дебюта большого кроссовера GV80, построенного на платформе G80. В конкуренты записаны Audi Q5 и BMW X3.

Напомним, что ранее папарацци публиковали в Cети фото салона GV70. На них видно, что дизайн интерьера во многом продиктован решениями G70. У двух моделей, например, похожий центральный подлокотник. Сиденья получат развитый профиль. Сзади организован блок управления дефлекторами вентиляции.

Фото: www.motor1.com
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#Genesis