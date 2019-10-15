Шойгу и члены коллегии Минобороны простились с космонавтом Леоновым

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и члены коллеги военного ведомства РФ приехали в подмосковные Мытищи на Федеральный военно-мемориальный комплекс, чтобы проститься с легендарным космонавтом, дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым.

В траурном зале комплекса, где состоялась церемония прощания с Алексеем Архиповичем, Шойгу возложил цветы к гробу первого на земле человека, вышедшего в открытый космос, и выразил соболезнования его родным и близким.

Напомним, что Алексей Леонов скончался в минувшую пятницу на 86-м году жизни.