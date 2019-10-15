СМИ: Россия возьмет под контроль сирийский город Манбидж

Отступающие из северной Сирии подразделения армии США окажут содействие российским войскам в получении контроля над сирийским городом Манбидж. Об этом американскому журналу Newsweek сообщил источник в Пентагоне, добавив, что американские военные "помогали российским войскам быстро пройти через ранее небезопасные зоны", передает ТАСС.

В оборонном ведомстве США рассчитывают, что ВС РФ закрепятся в курдонаселенных районах и предотвратят дальнейшее наступление армии Турции, проводящей в регионе военную операцию "Источник мира" портив курдских группировок, отмечает Newsweek.

Напомним, что в понедельник турецкие вооруженные силы вместе с бойцами так называемой Свободной сирийской армии (ССА) начали наступление на Манбидж, который является одним из ключевых курдских населенных пунктов на севере Сирии.