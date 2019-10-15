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15.10.2019 18:25
Рубрика: В мире

И "Зе" разонравился?

Социологи указывают на падение рейтинга президента Украины
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(7990)
Поддержка президента Украины в обществе за последний месяц резко снизилась. Об этом свидетельствуют результаты последних соцопросов. И хотя об электоральной катастрофе речи не идет - Зеленскому по-прежнему симпатизирует больше половины населения - тенденция к падению рейтинга и ускорение этого процесса уже очевидны.
Каска и бронежилет не добавили президенту Украины Владимиру Зеленскому симпатий избирателей. Фото: Reuters Каска и бронежилет не добавили президенту Украины Владимиру Зеленскому симпатий избирателей. Фото: Reuters
Каска и бронежилет не добавили президенту Украины Владимиру Зеленскому симпатий избирателей. Фото: Reuters

Так, согласно данным исследования Киевского международного института социологии (КМИС), за месяц количество людей, положительно относящихся к украинскому лидеру, снизилось с 73 до 66 процентов. Синхронно с президентом упало одобрение деятельности спикера Дмитрия Разумкова - с 33 до 27 процентов и премьера Алексея Гончарука - с 17 до 10 процентов. Немногим ранее эту же тенденцию зафиксировал Центр Разумкова (одна из старейших исследовательских компаний Украины, - прим. "РГ"). Согласно опросу, проводившемуся с 4 по 9 октября по социально-демографической выборке, сегодня Зеленскому доверяют 70,5 процента украинцев, а не доверяют 22,1 процента. Однако еще месяц назад при аналогичном исследовании о своем доверии главе государства сообщали 80 процентов респондентов. Таким образом, всего за месяц этот показатель снизился на 10 процентов: в Зеленском разочаровался каждый восьмой его избиратель.

Фото: EPA
Украинские националисты сыграли договорной матч с Зеленским

Исследователи не сообщают о причинах, заставивших людей пересмотреть свои взгляды, но о них можно судить по цифрам других политиков. Так, на фоне падения рейтингов Зеленского, согласно данным КМИС, растут симпатии украинцев к Юлии Тимошенко и Юрию Бойко: с сентября положительное отношение к обоим выросло на 4 процента - до 23 и 24 процентов соответственно. Можно предположить, что часть разочарованных в президенте "перетекли" к ним по вполне объективным причинам. Например, Юлия Тимошенко последний месяц активно выступает против открытия рынка земли, продвигаемого Зеленским - к слову, категорически против такого шага выступают 55 процентов украинцев - и на этом наращивает себе рейтинг. Аналогичным образом партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" и ее сопредседатель Юрий Бойко выступают за исполнение Киевом Минских соглашений и формулы Штайнмайера, закономерно увеличивая рейтинг, пока президентская команда саботирует мирный процесс. Хотя именно наступление мира ставило на первое место большинство избирателей Зеленского, рассказывая социологам о своих ожиданиях от деятельности нового главы государства весной.

На рейтинг Зеленского негативно влияет отсутствие значимых реформ и ожидаемое с 1 января повышение стоимости отопления

Помимо этих двух тем на рейтинг Зеленского негативно влияет отсутствие каких-либо значимых реформ и ожидаемое с 1 января повышение стоимости отопления на 20-40 процентов в зависимости от региона. А также созданный на Украине режим наибольшего благоприятствования для узкой группы олигархов во главе с Коломойским. Удручает избирателей отсутствие обещанных Зеленским "посадок" для проворовавшихся предшественников - ворох досудебных расследований, затрагивающих Порошенко, пока не слишком беспокоит последнего. По всем делам он проходит в статусе свидетеля. И, скорее всего, украинцев вообще не заинтересовала поездка их президента в США - вассальная зависимость Киева от Вашингтона и соответствующее отношение к украинским визитерам здесь воспринимают как данность.

Между тем

Официальный Киев продолжает рассуждать о пересмотре Минских соглашений в соответствии со своими желаниями. На этот раз глава МИД Вадим Пристайко, ежедневно выдумывающий новый "план Б" для Донбасса, озвучил свое оригинальное видение формулы Штайнмайера на встрече с европейскими коллегами в Люксембурге. "Выборы не могут происходить, когда территория оккупирована. Они не могут происходить, когда на территории иностранные воинские формирования. Они не могут происходить без восстановления украинской стороной контроля на границе", - рассказал европейским министрам Пристайко, и, по его словам, те согласно кивали. Также глава МИД Украины обещал им не допустить федерализации унитарной страны. Вместе с тем украинский министр внезапно пожаловался европейцам, что продолжение войны обойдется Украине в треть бюджета, но те намек не поняли и никаких финансовых гарантий Пристайко не дали. В качестве утешения глава европейской дипломатии Федерика Могерини выразила ему и Киеву поддержку, однако конвертировать добрые слова в нечто реально денежное не стала: еврокомиссар покидает свой пост, так что уже в следующем месяце Пристайко придется повторять те же самые тезисы ее сменщику Жозепу Боррелю.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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