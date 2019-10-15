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15.10.2019 01:34
Рубрика: В мире

США ввели санкции против минобороны и минэнерго Турции

Министр обороны Турции Хулуси Акар. Фото: Turkish Defence Ministry via AP Министр обороны Турции Хулуси Акар. Фото: Turkish Defence Ministry via AP
Министр обороны Турции Хулуси Акар. Фото: Turkish Defence Ministry via AP

Соединенные Штаты ввели санкции против министерств обороны и энергетики Турции, а также в отношении глав этих ведомств. Такую информацию распространил минфин США.

Фото: AP Photo/Maya Alleruzzo
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Уточняется, что в санкционный список попали: министр обороны и бывший глава Генштаба Турции Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез и зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу. Санкции введены в связи с военной операцией Анкары в Сирии, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что США увеличат тарифы на сталь для Турции до 50 процентов, а также прекратят переговоры по поводу торговой сделки с Анкарой на сумму 100 миллиардов долларов. Преиздент США Дональд Трамп подчеркнул, что готов в короткие сроки уничтожить экономику Турции, "если ее лидеры продолжат идти по опасному и разрушительному пути".

В мире США В мире Ближний Восток Турция Санкции и антисанкции
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