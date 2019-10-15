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15.10.2019 00:30
Рубрика: В мире

Трамп анонсировал увеличение до 50% пошлин на сталь для Турции

Соединенные Штаты увеличат пошлины на сталь для Турции, а также откажутся от дальнейших торговых переговоров с Анкарой. Такая информация содержится в распространенном в понедельник заявлении президента США Дональда Трампа.

Фото: REUTERS/Yuri Gripas
Трамп согласился работать с конгрессом для введения санкций против Турции

В нем подчеркивается, что тарифы на сталь будут увеличены до 50 процентов - уровня, который предшествовал снижению в мае. Кроме того, американский лидер заявил о прекращении переговоров, которые проводило министерство торговли США по поводу торговой сделки с Турцией на сумму 100 миллиардов долларов.

"Я полностью готов в короткие сроки уничтожить экономику Турции, если ее лидеры продолжат идти по этому опасному и разрушительному пути", - цитирует ТАСС главу Белого дома.

На прошлой неделе Трамп уже пригрозил Анкаре серьезными последствиями за атаки на курдов в Сирии, заявляя, что это будет "шире, чем только санкции". В частности, президент США обещал разрушить турецкую экономику. Позже Трамп предоставил американскому минфину обширные полномочия для введения санкций в отношении турецкого правительства. Об этом сообщил министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин, также отметив, что США могут "обрушить экономику Турции если это понадобится".

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