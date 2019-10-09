Трамп пригрозил "разрушить" экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пригрозил Анкаре "серьезными последствиями" за атаки на курдов в Сирии. По его словам, это будет "шире, чем только санкции"

"Я пойду на гораздо большее, чем санкции​​​, - передает РИА Новости слова хозяина Белого дома. - Я согласен с санкциями и даже более жесткими (мерами), чем санкции".

В частности, Трамп пообещал "разрушить экономику" Турции в ответ на давление на курдов.

Тем не менее, Вашингтон уже заявил о выводе своих военных с северных территорий Сирии, где действуют турецкие вооруженные силы. Военная операция тем временем продолжается и сообщается, что жертвами перестрелки стали трое мирных жителей.