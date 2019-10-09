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09.10.2019 21:04
Рубрика: В мире

Трамп заявил об отсутствии военных из США в зоне турецкой операции в Сирии

Текст: Игорь Дунаевский

Соединенные Штаты заблаговременно вывели своих военнослужащих из районов на севере Сирии, где Турция в среду вечером начала военную операцию против курдских отрядов. Как сообщается в пресс-релизе Белого дома, "американских солдат в этом районе нет".

Фото: Константин Завражин/РГ
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Президент Турции Тайип Эрдоган заранее уведомил американского коллегу о своих планах, после чего Трамп отдал распоряжение вывести американских военных их района операции. Напомним, относительно небольшой контингент военных США находился в Сирии под знаменами борьбы с террористической группировкой ДАИШ (запрещена в РФ). Но в качестве основной боевой силы в наземных действиях американцы использовали так называемые "Сирийские демократические силы", главным образом состоящие из курдских отрядов самообороны.

Теперь курды, рассчитывавшие на покровительство США в рамках такого союза, болезненно отреагировали на решение Вашингтона дистанцироваться от происходящего.

Тем не менее, Трамп стоял на своем и в последние дни не раз в жесткой форме критиковал военное присутствие США на Ближнем Востоке. "Различные группировки воюют здесь сотни лет, - написал он в среду в Twitter. - США никогда не должны были оказаться на Ближнем Востоке". "Бесконечные и глупые войны для нас закончены", - подчеркнул глава Белого дома.

В мире США В мире Ближний Восток Турция В мире Ближний Восток Сирия Турецко-сирийский конфликт
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