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15.10.2019 19:32
Рубрика: Легковые авто

Toyota разработала тюнинговый комплект для родстера Daihatsu

Текст: Михаил Азнавуров
Toyota впервые выпустила комплект доработок GR Sport для автомобиля другой марки. Напомним, эту линейку тюнинговых аксессуаров с 2017 года разрабатывает и производит дочернее подразделение Gazoo Racing (отсюда собственно и аббревиатура в названии).
Фото: Пресс-служба Daihatsu Фото: Пресс-служба Daihatsu
Фото: Пресс-служба Daihatsu

Первым тюнинга GR Sport удостоился легкий малолитражный родстер Daihatsu Copen (он выпускается с 2014 года и продается только на внутреннем японском рынке). Комплект внешних элементов от GR Sport включает новые передний и задний бамперы. Они проработаны с точки зрения аэродинамики и позволяют снизить подъемную силу при движении на высоких скоростях на 10%. Передний отличается расширенным воздухозаборником, что должно улучшить охлаждение радиатора, в заднем есть диффузор. В комплект GR Sport также входят специальные кованые колесные диски BBS матового серого цвета, фары и фонари с черными корпусами и светодиодными элементами, специальные шильдики на кузове.

Фото: https://twitter.com/x6ypJ4Qfu9e78k2
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Доработки салона подразумевают спортивные "ковши" Recaro вместо стандартных сидений, рулевое колесо MOMO с кожаной оплеткой и декоративные вставки в цвете "черный рояльный лак".

Есть серьезные доработки конструктивной части. GR Sport разработала комплект распорок-усилителей кузова, которые устанавливаются под днищем. Они повышают жесткость кузова на кручение и, таким образом, улучшают управляемость автомобиля в крутых виражах. Список дополняют электроусилитель руля со "спортивными" настройками и более жесткая подвеска.

Фото: Пресс-служба Daihatsu

Агрегатов специалисты Gazooo Racing не касались. Напомним, Copen оснащается 660-кубовым турбомотором (64 л.с. и 92 Нм). Родстер с 5-ступенчатой "механикой" весит 850 кг, с вариатором - 870 кг. Привод - только передний.

Фото: www.chejiahao.autohome.com.cn
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Daihatsu Copen GR Sport будет стоить в Японии от 2 380 000 иен (примерно 1 410 000 рублей) в версии с вариатором и от 2 435 000 иен (около 1 440 000 рублей) - с "механикой". Да, вариант с МКП дороже, это не ошибка. Составляющие тюнингового комплекта можно будет купить и по отдельности.

Напомним, что сама автомобильная компания Daihatsu полностью входит в состав Toyota Motor с августа 2016 года.

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#Toyota