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15.10.2019 02:13
Рубрика: В мире

В бразильском штате Баия введен режим ЧП из-за загрязнений пляжей нефтью

Фото: Sergipe State Government via AP Фото: Sergipe State Government via AP
Фото: Sergipe State Government via AP

В штате Баия, расположенном на северо-востоке Бразилии, объявлено чрезвычайное положение из-за загрязнений пляжей нефтью. Соответствующий указ в понедельник подписал исполняющий обязанности губернатора штата, отметив, что режим ЧП вводится с целью активизации усилий по борьбе с последствиями экологического бедствия.

Фото: Aracaju Municipal Press Office via AP
Бразилия ищет виновных в разливе нефти на северо-востоке страны

Первые сообщения о нефтяных пятнах на побережье северо-востока Бразилии появились еще в начале сентября, пишет РИА Новости. К концу месяца Бразильский институт окружающей среды и возобновляемых источников природных ресурсов заявил об обнаружении 105 нефтяных пятен, которые загрязняют водоемы восьми штатов. Уже собрано 133 тонны нефти.

Специалисты утверждают, что по своему составу собранные образцы не соответствуют нефти, добываемой из месторождений на территории Бразилии. По словам главы министерства окружающей среды Бразилии Рикарду Саллеса, нефть, обнаруженная на пляжах страны, "скорее всего" венесуэльская. Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA отвергла эти обвинения.

В мире Южная Америка Бразилия
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