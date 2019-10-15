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15.10.2019 13:10
Рубрика: Власть

В Госдуме рассказали, когда в России введут единую платежку за ЖКХ

Текст: Татьяна Замахина
Законопроект о едином платежном документе за услуги ЖКХ может пройти первое чтение в осеннюю сессию, а окончательно его могут принять до середины следующего лета. Однако кабмин пока не дал отзыв на законопроект. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Ранее " Известия" со ссылкой на проект отзыва кабмина сообщали, что правительство планирует поддержать законопроект.

Заключение пока не получено, отметил Пахомов, который является одним из авторов документа об единой квитанции.

Если отзыв будет положительным, то затяжки с принятием не будет, отметил парламентарий в комментарии РИА Новости.

Сам он рассчитывает на благоприятный для своей инициативы исход.

- В целом мы с Минстроем проговорили, замечания Минюста сняли, поэтому все-таки рассчитываем, что оно скоро поступит, - сказал он о заключении кабмина. Пахомов уточнил, что замечания Минюста были связаны с возможностью двойной трактовки.

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Если надежды авторов оправдаются, то рассмотрение инициативы может произойти в нынешнюю сессию. Основное чтение проект пройдет не сразу, так как ожидаются существенные поправки. Так что "второе и третье чтение уйдет на весеннюю сессию", предполагает парламентарий.

Он пояснил, что поправками планируется, в частности, прописать ответственность за "недособранную" плату.

В пояснительной записке к законопроекту авторы отмечают, что многообразие платежек приводит к невозможности оплаты всех услуг одновременно - без комиссии. А также усложняет корректировки в случае ошибок.

Применение единой квитанции позволит использовать для начислений за услуги ЖКХ достоверные данные без риска их потери при смене управляющей или ресурсоснабжающей организации. Кроме того, авторы считают, что нововведение повысит собираемость платежей за ЖКУ и потребленные коммунальные ресурсы. Оно также уменьшит риск злоупотреблений и хищений средств за счет повышения прозрачности расчетов.

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