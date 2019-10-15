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15.10.2019 08:23
Рубрика: Экономика

В России введут единую платежку за коммунальные услуги

Текст: Евгений Гайва
Единый платежный документ (ЕПД), в который будут включены все услуги ЖКХ, может появиться ввести в России, сообщают СМИ. Такой законопроект планирует поддержать правительство.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В ЕПД будут включены графы с платежами за содержание и текущий ремонт дома, вывоз мусора и капитальный ремонт. В этом случае россиянам станет проще оплачивать и рассчитывать все жилищно-коммунальные услуги. Правительство также сможет отслеживать рост тарифов.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Волгоградская общественность поможет сформировать структуру управления ЖКХ

Пока в некоторых регионах страны жителям приходят платежки отдельно по разным видам услуг.

Законопроект был внесен в июне этого года группой депутатов во главе с первым зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергеем Пахомовым. Авторы законопроекта считают, что ЕПД поможет снизить долги граждан за ЖКХ.

Правительство поддержит законопроект о введении ЕПД при условии его качественной доработки, отмечают "Известия" со ссылкой на проект отзыва правительства. В частности, нужно четко определить понятия ЕПД и уже действующего "платежного документа", чтобы исключить неточности и ошибки в начислениях, считают в правительстве. ЕПД не отменяет обычные платежки. Потому может создаться ситуация, когда будут параллельно присылать несколько документов.

По данным Минстроя России, по итогам первого квартала 2019 года россияне задолжали за услуги ЖКХ 564,5 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность выросла на 28,7 миллиарда рублей.

Экономика ЖКХ Правительство Минстрой Реформа ЖКХ
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