В Японии рассказали о последствиях тайфуна "Хагибис"

Тайфун "Хагибис", обрушившийся на Японию на выходных, нанес значительный ущерб центральным и северо-восточным районам страны. Около 130 тысяч квартир и частных домов в 13 префектурах до сих пор остаются без водоснабжения, еще 34 тысячи домов обесточены.

Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга. По его словам, сейчас продолжаются спасательные операции. В них принимают участие более 11 тысяч человек, включая военных, пожарных и полицейских. Задействованы около 100 вертолетов, более 200 спецмашин откачивают воду из затопленных помещений.

Вернуться в свои дома не могут 30 тысяч человек - они пока находятся в эвакуационных центрах. В пострадавших районах не работают более 230 школ, закрыты десятки супермаркетов, вышли из строя банкоматы. Из-за подтоплений по-прежнему не налажено движение на ряде железнодорожных линий, включая скоростные, пишет ТАСС.

По последним данным, жертвами тайфуна "Хагибис" стали 58 человек (ранее сообщалось о 56 погибших), еще 14 числятся пропавшими без вести. Травмы различной степени тяжести получили свыше 200 жителей Японии.