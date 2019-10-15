В Каннах раскрыли подробности сериала "Бендер" с Безруковым

Каннский рынок контента MIPCOM известен тем, что задает векторы и отслеживает тенденции. Именно тут впервые представили, например, возможности социальных сетей - таких, как Facebook и Twitter, рассказали, что такое Netflix или показали видео в формате 4К или 8К. И - не успеешь моргнуть глазом - как уже весь мир знает, что это такое и активно пользуется новыми возможностями.

На нынешнем MIPCOM, который проходит с 14 по 17 октября, новые веяния. Проявляются они, в частности, в том, что теперь контент закупают не только и не столько телеканалы, но в большом количестве - интернет-платформы разных стран. Из-за этого количество закупщиков резко увеличилось, а на достойных премьерах - как на аукционе: кто первый купил, тот и "в дамках". Это касается и российских участников рынка. Цифровые платформы в плане закупок представляют серьезную конкуренцию телеканалам. Особенно, если в зарубежном шоу или сериале есть российский след, или же проект явный "собиратель рейтингов". Так что очереди на рынок контента выросли (например, с утра они такие же большие, как на Каннском фестивале на новый фильм Тарантино), а переговоры проходят "на скорость". Что касается производства контента цифровыми платформами - тут о достойном соперничестве с телеканалами пока говорить сложно (речь, в частности, и о нашей стране). Однако "красной нитью" на рынке проходит тема того, что же именно, следуя примеру гигантов Netflix и Amazon, станут производить и показывать "сетевики".

Так, уже в начале первого дня MIPCOM, сложилось впечатление, что рынок приостановил свою работу, когда в большой аудитории выступали глава международного и европейского подразделений Amazon Джеймс Фарелл и Джорджия Браун. Забегая вперед, скажем, что даже появление в Каннах звезды мирового масштаба Патрика Демпси, который представлял тут новый сериал Sky "Дьяволы", не произвело такого ажиотажа. Полный зал на выступлении топ-менеджеров Amazon внимательно слушал рассказ о том, как интернет-сервис собирается расширяться и работать с разными странами и территориями. В частности, были представлены новые проекты, сделанные в кооперации с Индией и Японией. Речь шла и о России - из выступлений следовало, что через пару лет производство шоу для Amazon наладят и в нашей стране - хотя и сейчас ряд отечественных фильмов и сериалов уже выставлен на сервисе. Акцент на панели Amazon был сделан на производстве качественных локальных сериалов, которые, прежде всего, вызывают интерес на своих территориях. Подчеркнули и то, что история, рассказанная в них, должна быть универсальной для всего мира.

Ольга Филипук - генеральный директор "Яндекс. Студии" - представляла Россию в целом и свою компанию, в частности, на специальной панели о будущем контента, наряду с представителями ВВС Studios, например. Выступая, Филипук произнесла, словно в тон руководителям Amazon, такую фразу, мол, мы ориентируемся на местный рынок, производство локального контента, но при этом подчеркнула, что "локальный" у нас - это рассчитанный на 150 миллионов человек. Модератор дискуссии чуть не присвистнул от осознания возможностей. Он не мог не задать Филипук вопрос о сотрудничестве с мировыми компаниями и талантами - режиссерами, актерами и остальными. Филипук ответила, мол, мы были бы счастливы работать с ними и ищем возможности для копродукции. Она привела в пример сериал "МакМафия" 2018 года, сделанный в успешной кооперации семью странами. Кстати, в нем играют и русские звезды.

Вопреки ожиданиям многих, Филипук не стала раскрывать подробности, что именно будет производить "Яндекс. Студия", но пообещала, что с весны 2020 года ресурс намерен запускать по одному новому сериалу в месяц. Добавим, что пока известно лишь о том, что "Яндекс.Студия" и КиноПоиск HD стали партнерами в России фильма "Майор Гром: Чумной Доктор". КиноПоиск стратегически поддержит фильм в кинопрокате, а сервисы "Яндекса" получат право на эксклюзивный показ фильма в Рунете. В начале октября был объявлен первый каст фильма. Майора полиции Игоря Грома сыграет Тихон Жизневский, актер Александринского театра. Роль начальника майора Грома - полковника Федора Прокопенко - заслуженный артист России Алексей Маклаков, напарника Игоря, наивного и преданного общему делу Диму Дубина, - молодой актер Александр Сетейкин. На главную женскую роль - журналистки-блогера Юлии Пчелкиной выбрана Любовь Аксенова. Сергей Горошко сыграет основателя социальной сети "Вместе", филантропа и мецената Сергея Разумовского. Пару ему составит Дмитрий Чеботарев - он исполнит роль Олега Волкова, друга детства и телохранителя Разумовского.

Обозревателя "РГ" интересовал вопрос, не скажется ли недавнее падение акций "Яндекса" на 20 процентов на возможности при производстве нового контента. Она задала его Ольге Филипук после ее выступления на международной панели. Топ-менеджер ответила, что акции уже пошли в рост и заверила, что на контентное направление это никак не повлияет.

В отличие от "Яндекса", топ-менеджеры онлайн-кинотеатра Okko (Rambler Group) не стали скрывать, что именно готовят для своей платформы. Они повели себя точно так же, как в России онлайн-ресурс more.tv - представили ключевые проекты и создали тем самым рейтинг ожиданий аудитории. Не зря российские участники MIPCOM ушли на презентацию Okko, не дожидаясь окончания панели Amazon. На международном рынке презентация Okko стала приятным сюрпризом - иностранцы не ожидали, что команда молодых и амбиционных руководителей расскажет о том, что в России так серьезно занимаются контентом для крупных интернет-платформ. Что касается команды, Okko представляли Рафаэль Абрамян - генеральный директор "Рамблер", Иван Гродецкий - глава кинотеатра Okko и Софья Квашилава - его директор по контенту. Более того, они привезли с собой в Канны и известного режиссера и продюсера Бакура Бакурадзе, который готовит новый проект для сетевой платформы.

Не столько для иностранцев, сколько для людей, живущих в России, было важно, что рассказал Рафаэль Абрамян о реконструкции кинотеатра "Художественный". Абрамян провел очень удачное сравнение - этого кинотеатра и Дворца Фестивалей в Каннах. И то, и другое здание могут гордиться своей историей. На специальных слайдах было представлено, как именно будет выглядеть "Художественный" - он станет кинотеатром премиум-класса. Сейчас, напомним, он находится на долгосрочной реконструкции, и москвичи, и гости столицы ждут его открытия. Обещают, что в следующем году это произойдет.

На сегодняшний день было известно - и "РГ" об этом писала - о сериале "Бендер", который появится на Okko. Ресурс финансирует проект производства компании Александра Цекало "Среда". В Каннах впервые показали расширенный ролик. Молодой Бендер хорош собой и чем-то похож на популярного актера Антона Макарского - каким он был лет 10 назад. Построен ролик по принципу рассказа "еврейско-одесской" мамы - каким был и как рос хороший мальчик Ося. Оказалось, его отец - а Бендер, как мы помним, сын турецкого подданного, был непутевым аферистом. Сергей Безруков в этой роли не напоминает себя в других проектах. Как следует из ролика, мальчик Ося почему-то тянулся именно к отцу. А далее в нем можно было увидеть историю, похожую на сериалы про батьку Махно и Мишку Япончика и фильм в духе "Неуловимых мстителей" одновременно. Идет охота за драгоценным предметом, усыпанным бриллиантами, во время которой молодой и старый Бендер демонстрируют свои таланты и умения. Во время ролика "цитатой" из предыдущего творчества компании Цекало появляется Троцкий. Тем интереснее. В сериале снимаются Ольга Сутулова, Павел Деревянко, Артем Ткаченко и другие артисты.

Однако не "Бендером" единым. Okko планирует завоевать разные сегменты аудитории. Например, с этого месяца на ресурсе выходит сериал для подростков и их родителей "Dетки" ("РГ" также подробно писала о нем). Промо этого сериала, рассчитанное на зарубежных специалистов в области контента, также сделано очень качественно. И во многом построено на игре слов про опасный и безопасный Интернет. "Dетки", кстати, напомним, экспериментирует с формой и производства, и подачи. Премьера сериала состоялась и в социальной сети "ВКонтакте".

Конечно же, главной новостью для собравшихся стало то, что Бакур Бакурадзе - яркий представитель артхаусного кино - теперь работает с такой крупной Интернет-платформой, как Okko, и готовит также сериал-эксперимент.

"Мы создаем оригинальный проект - он достаточно интересный. Это сериал, но необычный. Состоит из главного фильма и 8-10 серий, каждая из которых длиной 8-10 минут, - рассказал Бакурадзе в Каннах. - Тема сериала постапокалиптический мир сегодня". Веб-сериалы - спутники будут запускаться за два месяца до главного фильма. Каждый из них завершен по смыслу. Проект носит название "Выжившие". И нельзя не отметить, что на отечественном рынке к теме апокалипсиса уже обратились создатели сериалов "Эпидемия" и "Аванпост" (последний выйдет и в форме фильма). Однако во всех проектах апокалипсис - разный. Кстати, в "Выживших" также фигурирует смертельный вирус. Но он убивает человека во время сна.

Софья Квашилава рассказала и о том, что сервис Okko приобрел права на показ сериала "Форс-мажор" производства канала НТВ с Павлом Прилучным в главной роли, а также двух сериалов, сделанных украинской Film UA. Это "Фантом" - тут нужно сказать, что представленный ролик с Юрием Чурсиным и Павлом Майковым в ролях крайне захватывающий. И "Прятки". А вот этот сериал уже побывал в Каннах. Он участвовал в MIP Drama Byers и сразу же понравился многим. В сериале есть мистическая составляющая, и она касается темы пропавших детей.

Радует то, что Okko обращается к веб-сериалам, популяризируя это направление с одной стороны, с другой - следуя мировым тенденциям. Два проекта представили в Каннах. "Digital Doctor" - интерактивный комикс про специалиста по цифровым технологиям. И - "Русские хакеры". За проектами стоит студия "Дикий Диджитал", и они уже весьма успешно опробовали себя в России, в частности, на фестивале веб-сериалов Realist Web Fest.

Еще один проект, который явно принесет Okko высокие очки, был также известен ранее. Это фильм "Война токов" с Бенедиктом Камбербэтчем, Николасом Холтом и Майклом Шенноном в главных ролях. К проекту имеет отношение и Тимур Бекмамбетов. А еще - Харви Вайнштейн, из-за скандала с которым, собственно, релиз фильма и был отложен на неопределенный срок. "РГ" подробно писала об этом проекте пару лет назад - в 2017 году, когда состоялась его премьера на фестивале в Торонто. В картине рассказывается, в частности, об изобретателе Николе Тесле. И вот что интересно - некоторое время назад тут же, в Каннах, Милош Бикович представлял новый проект, посвященный этому же легендарному человеку. Как знать, вдруг в будущем Okko обратит внимание и на этот фильм... Это почти так же вероятно, как и то, что на следующие международные рынки контента привезут свои проекты и more.tv, и МТС, и другие цифровые компании, которые станут производить свои фильмы и сериалы. Ждать осталось недолго.