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15.10.2019 21:10
Рубрика: Власть

В Минкомсвязи рассказали, когда начнут выдавать электронные паспорта

Текст: Юлия Кривошапко
Перспектива появления у россиян электронных паспортов становится все ближе. Документ в виде карточки с чипом и мобильного приложения для смартфона, начнут выпускать в 2020 году. Детали эксперимента обозначены в разработанном Минкомсвязью проекте указа президента.
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Обкатывать инфраструктуру выпуска, выдачи и использования электронного паспорта будут на территории Москвы. "Пилот" поможет оценить эффективность системы.

Подготовку к эксперименту начнут уже 1 декабря. Столичные власти должны будут решить, какие именно услуги граждане смогут получать с помощью цифрового паспорта, а МВД - заключить соглашения с многофункциональными центрами, которые будут принимать заявления на выпуск и выдачу электронного удостоверения личности.

В марте 2020 года должно появиться мобильное приложение, связанное с бумажным паспортом. Позже - с 1 июля 2020 года - начнет выпускаться карточка с чипом, интегрированная с приложением.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов пояснял, что на пластиковый паспорт с чипом будет наноситься фамилия, имя и отчество, дата и место рождения человека, а также срок действия паспорта (сама карточка будет действительна в течение десяти лет). Кроме того, электронное удостоверение будет содержать в себе данные миграционного учета, СНИЛС и ИНН. Его можно будет предъявлять, как водительские права.

Идея электронного паспорта не нова. Национальные ID-карты (аналог предлагаемого электронного документа) - это эволюционный путь развития паспортов в мире, рассказал "РГ" Игорь Грицаев замдиректора по коммерческим вопросам ФГБУ НИИ "Восход"

В европейских странах внедрение началось уже с 2000-х годов. Такие документы уже есть практически во всех странах СНГ. Технология опробована и подтвердила свою эффективность, говорит Грицаев.

По его словам, переход на электронные паспорта позволит повысить скорость и качество оказания гражданам различных услуг, а заодно увеличить количество электронных сервисов, которыми пользуются россияне.

Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости
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Многих граждан волнует, насколько хорошо будет защищен цифровой документ. По словам Игоря Грицаева, защита электронного паспорта обеспечивается, как благодаря особому способу нанесения данных с применением голограмм и отличительных знаков на пластиковой карте, так и за счет использования российских алгоритмов криптографической защиты информации на микросхеме документа. "Данные на чипе подписаны электронной подписью РФ, что в свою очередь, гарантирует их защиту от подделки. Протоколы доступа к информации на микросхеме обеспечивают их защиту от несанкционированного чтения. Помимо этого, в микросхеме документа реализованы криптографические механизмы защиты данных от клонирования и от копирования", - пояснил Грицаев.

Все технологии оформления и выдачи электронного паспорта будут построены на отечественном оборудовании, а интегральная микросхема документа будет полностью российского производства, добавил он.

Власть Право Личные документы Правительство Минкомсвязи Выдача российских паспортов
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