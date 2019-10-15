В Минкомсвязи рассказали, когда начнут выдавать электронные паспорта

Обкатывать инфраструктуру выпуска, выдачи и использования электронного паспорта будут на территории Москвы. "Пилот" поможет оценить эффективность системы.

Подготовку к эксперименту начнут уже 1 декабря. Столичные власти должны будут решить, какие именно услуги граждане смогут получать с помощью цифрового паспорта, а МВД - заключить соглашения с многофункциональными центрами, которые будут принимать заявления на выпуск и выдачу электронного удостоверения личности.

В марте 2020 года должно появиться мобильное приложение, связанное с бумажным паспортом. Позже - с 1 июля 2020 года - начнет выпускаться карточка с чипом, интегрированная с приложением.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов пояснял, что на пластиковый паспорт с чипом будет наноситься фамилия, имя и отчество, дата и место рождения человека, а также срок действия паспорта (сама карточка будет действительна в течение десяти лет). Кроме того, электронное удостоверение будет содержать в себе данные миграционного учета, СНИЛС и ИНН. Его можно будет предъявлять, как водительские права.

Идея электронного паспорта не нова. Национальные ID-карты (аналог предлагаемого электронного документа) - это эволюционный путь развития паспортов в мире, рассказал "РГ" Игорь Грицаев замдиректора по коммерческим вопросам ФГБУ НИИ "Восход"

В европейских странах внедрение началось уже с 2000-х годов. Такие документы уже есть практически во всех странах СНГ. Технология опробована и подтвердила свою эффективность, говорит Грицаев.

По его словам, переход на электронные паспорта позволит повысить скорость и качество оказания гражданам различных услуг, а заодно увеличить количество электронных сервисов, которыми пользуются россияне.

Многих граждан волнует, насколько хорошо будет защищен цифровой документ. По словам Игоря Грицаева, защита электронного паспорта обеспечивается, как благодаря особому способу нанесения данных с применением голограмм и отличительных знаков на пластиковой карте, так и за счет использования российских алгоритмов криптографической защиты информации на микросхеме документа. "Данные на чипе подписаны электронной подписью РФ, что в свою очередь, гарантирует их защиту от подделки. Протоколы доступа к информации на микросхеме обеспечивают их защиту от несанкционированного чтения. Помимо этого, в микросхеме документа реализованы криптографические механизмы защиты данных от клонирования и от копирования", - пояснил Грицаев.

Все технологии оформления и выдачи электронного паспорта будут построены на отечественном оборудовании, а интегральная микросхема документа будет полностью российского производства, добавил он.