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Рубрика: Видео

Видео: собака на задних лапах толкает тележку с пассажиром

Текст: Вадим Давыденко

Как известно, собака человеку - верный друг и товарищ, бесстрашный защитник при прогулке по темным безлюдным паркам и сторож нажитого непосильным трудом хозяйства, помощник на охоте и, если речь идет о Крайнем Севере, быстроногое ездовое животное.

Фото: скриншот с https://www.instagram.com/viralhog/
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Но это снятое во Вьетнаме видео изменит представление о возможностях наших четвероногих друзей. В провинции Футхо к северу от Ханоя хозяин выучит свою псину ходить на задних лапах и, как заправский покупатель в супермаркете, толкать перед собой тележку с пассажиром.

Алюминиевая конструкция настолько легка, что пес без особых усилий везет своего хозяина по его хозяйским делам, снисходительно поглядывая по сторонам и взмахом хвоста указывая, куда собирается свернуть со своего ряда.

Зоозащитники, пожалуй, это видео не одобрили бы, но мы в очередной раз восхитимся уму этих четвероногих и их готовности служить своим хозяевам. Хочется верить, что и основы ПДД пес со временем освоит.

"Бронетранспортер из будущего". Маск рассказал о внешности пикапа Tesla
Volkswagen передумал строить завод в Турции
#видео #авто