Вышел финальный русский трейлер "Холодного сердца 2"

Опасности, красивости, щедрые приключения, множественное волшебство, разного рода магические существа - далеко не всегда дружелюбные - и снеговик-комик, куда ж без него - на YouTube-канале Disney Россия представлен финальный трейлер продолжения "Холодного сердца".

В нем Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и тот самый никогда не унывающий юмористический снеговик-оптимист Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться еще дальше на север. Что приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны.

Как видим - путь тернист и богат на спецэффекты.

Российская премьера - 28 ноября.

Оригинал трейлера:

Предыдущий ролик смотрите здесь. Первый - здесь.

Ранее сообщалось, что озабоченные "гендерными перекосами" энтузиасты потребовали сделать принцессу Эльзу лесбиянкой.