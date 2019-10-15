Зампостпреда РФ при ООН: Россияне не получили 18 виз на сессию ГА

США отказали в получении виз 18 российским дипломатам в ходе последней сессии Генассамблеи ООН. Об этом рассказал зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин.

За эту неделю ни одной визы выдано не было", - подчеркнул дипломат. В частности, не получил визу переводчик, который должен был переводить на английский язык выступления россиян, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что США не выдали визы десяти членам российской делегации на Генассамблею ООН. Как рассказал в связи с этим замглавы МИД РФ Сергей Рябков, представителю американской дипмиссии в Москве выразили протест и передали ноту. Американская сторона сослалась на то, что проблема с выдачей виз носит "технический характер". Эта тактика используется не только в отношении России. Большая часть иранской делегации во главе с президентом ИРИ Хасаном Роухани, например, также не смогла получить американские визы.

Первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский предложил перенести сессии из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.