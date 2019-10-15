Застрявшие в Японии российские туристы во вторник вернутся домой

Несколько российских туристов, которые несколько дней не могут вернуться домой из Японии, вылетят на родину во вторник в 15:40 по местному времени.

"Из аэропорта Нарита они отправятся во Владивосток, а уже оттуда в Екатеринбург", - рассказали ТАСС в посольстве РФ в Японии.

Напомним, в минувшие выходные на Страну восходящего солнца обрушился мощный тайфун "Хагибис". Из-за ливней и ураганного ветра все воздушные гавани Токио были закрыты.

Приехавшие на отдых граждане России не смогли вылететь в Москву, так как авиакомпания Japan Airlines (JAL) отменила рейсы. Группа из 16 россиян обратилась за помощью в посольство РФ.