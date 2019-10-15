"Жигули" с родным дизелем выставили на продажу

На портале Drom.ru опубликовали объявление о продаже редкой модификации вазовской "четвёрки", оснащённой дизельным двигателем. Такие машины поступили в продажу в 1998 году, хотя начало серийного производства датируется годом позднее.

ВАЗ-21045 оснащён вихрекамерным атмосферным дизелем объёмом 1,5 литра. Мощность двигателя составляет 53 л.с., а крутящий момент - 92 Нм (2500 об/мин). Расход топлива, согласно описанию в объявлении, составляет 6 литров на 100 км.

ВАЗ-21045, выставленный на продажу, был выпущен в 2002 году и был во владении у двух человек. Пробег - почти 66 тысяч километров. Интересно, что на фото - автомобиль синего цвета, а в описании указан - красный. В графе "дополнительно" есть ещё один вариант - сине-зелёный. За "четвёрку" с дизелем просят 85 000 рублей, автомобиль "на ходу, но надо приложить руки".

Напомним, при создании дизеля вазовские инженеры взяли блок 1.5-литрового ВАЗ-2103, а в качества образа и подобия - агрегат Volkswagen. В процессе разработки унификация дизеля с бензиновыми двигателями достигла почти 50%.

Специфика нового мотора потребовала внедрения более мощного стартера с редуктором, вакуумного насоса, увеличенного радиатора, фильтра тонкой очистки с подогревом, крыльчатки водяного насоса с изменённой геометрией. Поэтому, покупая ВАЗ-21045, не забывайте прикинуть, где достать запчасти для своей "ладушки". Комплекс испытаний автомобиля с дизелем завершился в конце 80-х, и проект был положен на полку на десять лет.