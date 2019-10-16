Актриса Юрасова опровергла сообщения об обвинении ее в воровстве

Российская актриса театра, кино и ТВ Ольга Юрасова, "жена прапорщика Шматко" из сериала "Солдаты", отреагировала на ранее прошедшую информацию о том, что она была задержана за кражи в одном из московских финтес-центров.

Напомним. Согласно информации некоторых СМИ, пятидесятилетняя артистка попалась с поличным под камерами видеонаблюдения, установленными администрацией клуба после участившихся жалоб клиентов на пропажи.

Говорилось, что Юрасовой может грозить уголовное преследование.

Только что на странице актрисы в социальной сети ВКонтакте появился пост, представленный как "ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ".

"По поводу информации, которая сегодня появилась в средствах массовой информации: СФАБРИКОВАННАЯ ЛОЖЬ!", - пишет Юрасова.

Выдвинув предположение, что "кому-то нужна сенсация, реклама", или же происходящее - "на почве личной зависти и неприязни".

"ДРУЗЬЯ! Не волнуйтесь, у меня все хорошо. Я на связи!" - заверила Юрасова. Разместив фото, где она в июне этого года гуляет на улице Старый Арбат и делает селфи с поклонницами.

Ольга Юрасова родилась в ноябре 1968 года в Ульяновске. В 2002 году окончила ВГИК. Сниматься начала в нулевые.

Помимо прославленного образа Маши Шматко, в закромах актрисы такие проекты, как "Глухарь", "Улики", "Свидетели", "Однажды в милиции", "Леди бомж", "Воронины".