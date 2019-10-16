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16.10.2019 15:08
Рубрика: Легковые авто

BMW рассекретила седан 2-Series Gran Coupe

Текст: Татьяна Акимова
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

Компания BMW обнародовала подробную информацию о новом BMW 2-Series Gran Coupe, который дебютирует в ноябре этого года на автомобильной выставке в Лос-Анджелесе.

Фото: Пресс-служба BMW.
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В компании отмечают, что новый четырехдверный седан стал самой доступной по цене моделью BMW, предназначенной для продажи на глобальном рынке.

BMW 2-Series Gran Coupe базируется на усовершенствованной платформе UKL2 и имеет в базовом исполнении передний привод.

Габаритные размеры новинки составляют: 4526 мм - длина, 1800 мм - ширина, 1420 мм - длина, размер колесной базы - 2670 мм, а вместимость багажника - 430 литров.

Фото: Пресс-служба BMW.

На старте продаж новинка будет предлагаться в версиях с двумя на выбор бензиновыми моторами и с одним дизельным двигателем.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Базовый мотор для BMW 2-Series Gran Coupe - это 3-цилиндровый 1,5-литровый 140-сильный агрегат для модификации 218i. Для версии BMW 220d предусмотрен 4-цилиндровый 2,0-литровый мотор на 190 л.с., а для BMW M235i xDrive - 4-цилиндровый двухлитровый 306-сильный двигатель, способный разогнать автомобиль до первой "сотни" за 3,9 секунды.

На базовых модификациях модели установлена или 6-скоростная механическая КПП, или 7-ступенчатый "робот". Топовый BMW 2-Series Gran Coupe получил 8-диапазонную автоматическую коробку передач.

Модель, продажи которой начнутся весной 2020 года, уже доступна для заказа в Германии, где цены на нее начинаются с отметки в 31 950 евро. BMW 2-Series Gran Coupe выйдет и на российский рынок. Покупателям предложат модификации 218i и M235i xDrive по цене от 2,5 млн рублей за базовую версию.

Фото: Пресс-служба BMW.
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#BMW