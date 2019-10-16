ГИБДД нашла способ выявлять водителей-наркоманов на дороге

Со следующего года сотрудники ГИБДД смогут выявлять на дорогах водителей-наркоманов с помощью специальных устройств. Об этом заявил Михаил Черников, глава ГИБДД России, выступивший в Екатеринбурге на открытии Международной специализированной выставки "Дорога-2019".

По словам Черникова, этот новый прибор, который демонстрируется сейчас на выставке, поможет своевременно убирать с дорог водителей, которые управляют автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Еще ранее глава ГИБДД заявлял, что в России каждое восьмое дорожное правонарушение в состоянии опьянения совершают водителей, которые ранее уже попадались на таком проступке.

В июле этого года стало также известно, что специалисты инновационного центра "Сколково" разработали первые приборы, используя которые можно по слюне проверять водителей на состояние наркотического опьянения.