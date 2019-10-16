Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Купе-кроссоверы Haval F7x скоро доберутся до дилеров 16:30
Полиция Монголии пересела на Lada 4x4 16:01
В Тольятти поймали преступников, которые снимали колеса с Lada Vesta 16:00
Новый Nissan X-Trail: появились фото с испытаний 15:23
16.10.2019 17:15
Рубрика: ПДД

ГИБДД нашла способ выявлять водителей-наркоманов на дороге

Текст: Татьяна Акимова
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Со следующего года сотрудники ГИБДД смогут выявлять на дорогах водителей-наркоманов с помощью специальных устройств. Об этом заявил Михаил Черников, глава ГИБДД России, выступивший в Екатеринбурге на открытии Международной специализированной выставки "Дорога-2019".

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
В ГИБДД рассказали, каким автошколам можно доверять

По словам Черникова, этот новый прибор, который демонстрируется сейчас на выставке, поможет своевременно убирать с дорог водителей, которые управляют автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Еще ранее глава ГИБДД заявлял, что в России каждое восьмое дорожное правонарушение в состоянии опьянения совершают водителей, которые ранее уже попадались на таком проступке.

В июле этого года стало также известно, что специалисты инновационного центра "Сколково" разработали первые приборы, используя которые можно по слюне проверять водителей на состояние наркотического опьянения.

Kia выпустит кроссовер меньше и дешевле Seltos
"Красивые" автомобильные номера предложили продавать через госуслуги
#ГИБДД